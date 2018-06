SUSȚINERE NECONDIȚIONATĂ pentru VLASE. Declarația unui FOST PREMIER nu lasă loc de SPECULAȚII

Propunerea făcută de Klaus Iohannis la conducerea SIE în persoana lui Gabriel Vlase naște declarații contradictorii în coaliția PSD-ALDE, dar și în interiorul partidului.





În timp ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a dat de înțeles că nu este foarte încântat de propunere și ezită să oficializeze numirea lui Vlase în fruntea SIE, Călin Popescu Tăriceanu și Mihai Tudose îi dau credit politicianului PSD, care este susținut de Iohannis.

„E un om care mi-a făcut o impresie foarte bună şi cred că ar fi potrivit la SIE. Are experienţa necesară, a fost preşedintele Comisiei SIE, nu văd motive să nu îl votăm, nu am rezerve cu privire la loialitatea lui… Nu am stabilit calendarul audierii, dar exită termene în care trebuie să ne încadrăm, e o obligativitate”, a declarat, duminică, Călin Popescu Tăriceanu

Mihai Tudose și Gabriel Vlase sunt extrem de apropiați. Fostul premier a anunțat, în ciuda reținerii lui Dragnea, că îl susține pe Gabriel Vlase. ”Procedural se va vota” dacă PSD îl susține pe Vlase la șefia SIE. Întrebat dacă el personal îl susține, Tudose a răspuns: ”Eu, da!”.

