Oana Sirbu ATACATĂ crunt pe Facebook. A „îndrăznit” să NU se alăture îndemnului de pe reţea

Cunoscuta artistă Oana Sîrbu a fost atacată pe pagina oficială de socializare după ce a refuzat invitaţia unui „#rezist” de a ieşi în seara aceasta la protestele din Bucureşti. Mesajele jignitoare la adresa ei au curs, unele au fost şterse, altele mai sunt pe contul său.





Totul a plecat de la acest mesaj: "Oana, te așteptăm în seara asta în Piaţa Victoriei. Avem nevoie de voi... Asta în cazul în care îţi pasă încotro se îndreaptă România!".

Oana Sirbu a răspuns: "(...) Eu fac artă şi nu politică şi mitinguri". Iar comentatorii (#rezist) au reacţionat imediat la postarea unde ureză tuturor: "O duminică plăcută"

Vă redăm câteva reacţii, unele jignitoare la adresa Oanei Sirbu:

"Duminica placuta"?????Dupa cele scise despre chemarea la protest????Ce ai facut tu pentru aceasta țara?In afara de a lucra pentru bani si ca ti -a dat tot tara posibilitatea sa faci ce ti place???Rusine!!!V -ati invatat numai sa cereti sa aveti pretentii si va credeti toti teribili modele si simboluri daca va fotografiati cu unii mai cunoscuti ca voi.Deci inca o dezamagire pentru mine ca de multe ori in ultima vreme!!"

"De ce ar iesi Oana la protest fratilor? Doar ei ii este bine, are bani, sta la caldurica, are viitor asigurat. Ca ii fura un sac si ei ce mai conteaza daca mai are 100 de saci ? Sa stea in frig aia care n-au ce pune pe masa, asa se gandeste probabil. Ea are traiul asigurat. De fapt cine e Oana Sarbu ca eu in afara de filmul ala Liceenii, pe care nici nu l-am vazut, nu am vazut-o. Nu stiu ce a facut pentru tara asta, dar pentru mine sigur nu a facut nimic."

"Am vrut să scriu că mi se pare total nepotrivită postarea ”duminică plăcută” (deci doar asta, altfel link-ul e foarte binevenit) în ziua înmormântării doamnei Stela Popescu. Și am văzut că erau mai multe comentarii, unde sau de ce au disparut?"

"Oana, sa intelegem ca pe tine nu te afecteaza ceea ce ne face acest Guvern format din oameni corupti? Cine te a chemat la protest sunt sigur ca din cauza a ceea ce ai facut pt aceasta tara chiar prin prisma filmelor tale, a facut-o. Sunt curios daca pe Stefan Banica Jr. l-au chemat? Dincolo de toate astea important este sa fim un popor unit, pasnic si mai ales un exemplu pozitiv de urmat pt altii"

" Știe cineva vreun catec de-al matale? In afara de faptul ca ai fost cunoscuta ca primul sfârc al tarii si de faptul ca ti-ai facut meseria cum o fac miliarde si miliarde de oameni pe planeta asta, ce anume ai mai facut? Emisiunile la tvrM sunt emisiuni care, se știe, au rupt gura târgului! Fetița lu' domnu' Sirbu, taticul si mămica ta au lucrat la teatrul Constantin Tanase si asa fara nici o pila, copila lor a avut un rol principal intr-un film despre fericirea in școlile comuniste. Si-acu' te plângi de parca ai avea pensie de 500 lei si vinzi pătrunjel dupa o viata dedicată tarii"

