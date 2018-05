“OAMENII LUI MAZĂRE”, URMĂRIȚI PENAL de DNA. Terenuri din centrul Constanței, din parcul Tăbăcărie, de pe plajă, vândute sub prețul real

Procurorii DNA Constanța instrumentează un dosar în care zeci persoane, funcționari publici, foști și actuali consilieri locali, un deputat, un fost ministru și colaboratori, ar fi avizat, în “Republica Mazăre”, vânzarea unor terenuri și clădiri, bunuri ale municipalității, unor persoane sau firme apropiate fostei administrații, la prețuri de nimic. DNA cercetează modalitatea în care au fost înstrăinate suprafețe de teren amplasate în parcul Tăbăcărie din Constanța, inclusiv pe malul lacului Tăbăcărie, în centrul vechi, pe plaja Mării Negre ori în zona de protecție costieră.





Surse apropiate anchetei au dezvăluit, pentru EVZ, că DNA Constanța s-a sesizat cu privire la posibile fapte penale săvârșite de persoane cu putere de decizie din cadrul autorităților publice locale în legătură cu modul în care au fost înstrăinate suprafețe de teren din zonele atractive ale orașului. Faptele ar fi fost săvârșite între anii 2007 și 2014, în plină eră Mazăre, când se spunea că nimeni nu mișcă în front fără aprobarea fostului primar. Infracțiunile pentru care sunt cercetați suspecții ar fi de abuz în serviciu în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și complicitate la abuz în serviciu, vizând “înstrăinarea de către Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public și Privat (RAEDPP), a primăriei Constanța, a unui număr de 142 de imobile cu încălcarea dispozițiilor legale, respectiv fără a preexista o hotărâre de consiliu local care să aprobe vânzarea, fără mandat special acordat de către CLM Constanța, către RAEDPP, fără ca raportul de evaluare să fie însușit de CLM, preponderent prin negociere directă și nu prin licitație publică și la prețuri ce nu sunt corelate cu prețurile practicate pe piața liberă”.

Cel puțin 25 de persoane ar fi dat, până acum, cu subsemnatul la DNA Constanța. Foștii directori ai Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța, între care și actualul deputat PSD Radu Babuș, dar și fostul ministru al Mediului, Nicolae Nemirschi, fostul deputat PSD și consul în Canada, Antonella Marinescu, actualul primar Decebal Făgădău, la acea vreme membru în comisia de avizarea a înstrăinării terenurilor. Din lista suspecților cu nume sonore fac parte și directorul economic al primăriei Constanța, Marcela Mariana Frigioiu, consilierul local PSD, Gabriel Valentin Pârvulescu, prieteni apropiați ai fugarului din Madagascar. Nu lipsesc consilierul local PSD Mircea Dobre, tatăl fostului ministru al turismului, deputatul Mircea Titus Dobre, fostul consilier local PSD Lucian Băluț, fost director al Portului Constanta, cunoscut ca profesorul din facultatea de Marină al tripletei Mazăre-Constantinescu-Strutinschi și mulți alții, unii fiind judecați, împreună cu Radu Mazăre și în dosarul Retrocedărilor, cu prejudiciu de 114 milioane de euro.

Suspecții erau membri în consiliul de administrație al Regiei sau membri în Comisia de avizare, constituită ca mandatar, în numele și pentru municipiul Constanța. Inclusiv evaluatorul agreat de primăria Constanța este pus sub urmărire pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, pentru că ar fi întocmit rapoarte de evaluare pentru zeci de imobile ale municipiului Constanța, administrate de RAEDPP prin care ar fi stabilit valori “vădit necorelate” cu prețurile practicate pe piața liberă. „Procedând în acest fel, suspectul i-a ajutat pe membrii consiliului de administrație ai RAEDPP să înstrăineze cu prețuri mult mai mici decât cele reale, bunurile imobile ale municipiului Constanța, date în administrarea Regiei”.

Cele mai multe imobile înstrăinate prin Regia primăriei Constanța, cu avizul actualilor suspecți, sunt în parcul Tăbăcărie, singura zonă întinsă de verdeață a orașului, ciuntită an de an prin bunăvoința administrației locale. În urmă cu câțiva ani apăruse o hartă a parcului, împărțită în loturi pregătite pentru vânzare, în vederea construirii unui cartier rezidențial pe malul lacului. Primarul Radu Mazăre respingea atunci orice speculație prind distrugerea parcului, jurând că, atâta timp cât va fi primar, parcul nu va fi vândut. Alte terenuri ale municipalității, vândute pe ochi frumoși, sunt în zona Piața Tomis III, în Piața Ovidiu și zona peninsulară a orașului, pe bulevardul Ferdinand, pe malul mării etc. DNA a început astfel urmărirea penală a tuturor persoanelor care, "fie au semnat actele prin care bunurile au ieșit din patrimoniul UAT Constanța (reprezentanții RAEDPP) fie au avizat favorabil înstrăinarea nelegală a acestor imobile (membrii comisiei de avizare)". Învinuiții au fost audiați în mai multe rânduri, fiind anunțați că va fi efectuată o expertiză în care se va stabili ce valoare de piață/circulație aveau bunurile imobile ce fac obiectul învinuirii, la momentul înstrăinării acestora. DNA le-a pus în vedere că au dreptul să facă observații cu privire la obiectivele expertizei și să ceară modificarea sau completarea lor.

