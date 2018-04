ALERTĂ MAXIMĂ! O tonă de ulei s-a scurs în râul Mureș. Autoritățile au fost atenționate de un pescar

În cursul zile de vineri, în urma fisurării bazinului unui transformator de la Termocentrala Iernut, aparţinând SNGN Romgaz, în râul Mureş a ajuns aproximativ o tonă de ulei, însă societatea nu a anunţat incidental, care a avut între orele 11.00 și 12.00.





Potrivit directorului Administraţiei Bazinale de Apă Mureş, Cristian Bratanovici, Termocentrala Iernut nu a anunţat evenimentul, acesta fiind semnalat de un pescar la Dispeceratul 112, după ce a văzut pete mari de ulei pe râul Mureş iar echipele de la Apele Române au ajuns la Iernut după ora 13.30, potrivit Agerpres.

"La Termocentrala Iernut s-a fisurat bazinul unui transformator de ulei şi pe canalul de evacuare s-a infiltrat o cantitate relativ mare de ulei şi a intrat în râul Mureş. Conform procedurilor, am sistat evacuarea termocentralei şi, din păcate, din cauza debitului mare al râului Mureş, cam 180 metri cubi pe secundă, viteza de dispersie şi de deplasare a fost foarte mare. În timp ce noi luam probele de la faţa locului, pata de ulei a ajuns la Luduş. Ne-am speriat şi noi că e mai mare cantitatea, dar se pare că e sub o tonă", a arătat Bratanovici.

El a precizat că acţionează două echipe, una la Luduş-Gheja şi alta în judeţul Alba, la Teiuş, însă viteza apei este foarte mare şi barajele absorbante trebuie ancorate bine.

"Probabil cei de la termocentrală nu şi-au dat nici ei seama, dacă ar fi anunţat din timp, puteam face protecţia cu aceste baraje absorbante pe canalul lor de evacuare, unde secţiunea e foarte mică şi putem interveni foarte rapid. Am fi putut interveni mult mai eficient dacă ar fi anunţat. Există o procedură în care neanunţarea este contravenţie. Noi am luat ca primă măsură sistarea captărilor de apă din aval", a spus Bratanovici.

Prefectul judeţului Mureş, Lucian Goga, a declarat pentru Agerpres că a aflat de incidentul de vineri, de la Termocentrala Iernut, abia la ora 18,00, dar nu a mai convocat Comandamentul pentru Situaţii de Urgenţă, întrucât la faţa locului se aflau deja instituţiile responsabile, Garda Naţională de Mediu, Apele Române şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 'Horea' al judeţului Mureş.

"Am luat legătura cu colegul din Alba şi dânşii s-au deplasat la faţa locului. Avem două bărci, intenţionăm să punem nişte diguri absorbante, ca să oprim acele pete de ulei care au fost scăpate accidental de la Termocentrala Iernut. Unitatea a fost verificată de comisarii Gărzii de Mediu şi de Apele Române. Sigur că vor fi sancţionaţi, dar nu asta contează acum, ci în primă fază trebuie să oprim acele pete de ulei. Nu pot să îmi explic de ce Apele Române s-au mişcat atât de greu. Şi eu am aflat la ora 18,00. (...) Ori la noi, ori în Alba, undeva o să oprim pata de ulei. Din informaţiile noastre, acel ulei a fost deversat accidental din nişte transformatoare. L-am informat pe domnul ministru Arafat, care încearcă să ia legătura cu Ministerul Economiei, fiindcă cei de la Termocentrală invocă motivul că nu ştiu ce cantitate a fost deversată. Ca atare nu am o cantitate oficială", a afirmat Lucian Goga.

Pagina 1 din 1