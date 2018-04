O tânără din Iași își caută părinții biologici, care au abandonat-o într-un centru de plasament

Cătălina- Marinela Gherasim, o tânără în vârstă de 27 de ani din Iași, care până la 12 ani a crescut într-un centru de plasament, își caută părinții și frații. Ea a postat un mesaj pe pagina de Facebook "Copiii niciodată uitați ai României", în care spune că pe tatăl ei îl chema Gherasim Marian, iar pe mama Gojora Mariana și că mai avea doi frați, Andrei și Raluca.





"Buna ! Ma numesc GHERASIM MARINELA-CATALINA, sunt nascuta la data de 20 ianuarie 1991, in Iasi. Am fost internata intr-un Centru de plasament pana la varsta de 12 ani si jumatate, dupa care am fost data in plasament la o asistenta maternala pana la varsta de 19 ani. Sunt in cautarea parintilor si fratilor mei biologici. Tatal meu se numeste GHERASIM MARIAN, iar mama se numeste GOJORA MARIANA. De la parintii mei nu mi-a ramas decat o fotografie pe care o vedeti aici. Stiu ca am un frate ANDREI si o sora RALUCA. Rog pe toti cei care recunosc aceste persoane si detin orice informatie despre ei sa ma ajute sa intru in legatura cu familia mea. Va multumesc anticipat si va doresc tuturor sarbatori Sfinte si Fericite!! Va rog sa DISTRIBUITI apelul meu!", este mesajul postat pe pagina de Facebook "Copiii niciodata uitati ai Romaniei" ("The never forgotten Romanian children”).

