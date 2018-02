O femeie arsă din Suceava refuzată de spitalele din Iași și București

O femeie de 33 de ani, din Hănțesti, județul Suceava, care a suferit arsuri într-o explozie produsă joi, în propria casa, a reușit cu greu să fie transferată într-un spital specializat în arși.





Femeia are arsuri de gradul 1 și de gradul 2 pe 40% din suprafața corpului. Ea a fost transportată la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Judetean Suceava, unde a fost stabilizată. Medicii au început imediat demersurile pentru a o transfera la un spital sau o clinică specializate în arsuri, dar au primit răspuns, atât de la Iași, cât și de la București, că nu sunt locuri disponible, informează colegii de la Obiectiv de Suceava. La Iași, spre exemplu, pot fi tratați doar pacienți care au arsuri pe cel mult 20% din suprafața corpului. În aceste condiții, la Direcția de Sănătate Publică Suceava a avut loc o ședință, pentru a găsi o soluție în cazul femeii rănite în explozie. Medicii suceveni au primit, in cele din urma, acceptul de a transfera pacienta la o clinică din Brașov specializata in pacienti cu arsuri. (Petre Țache)

