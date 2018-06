O casnică din Franța demascată ca șefă a unui magazin virtual pentru traficanţi şi terorişti

O casnică în vârstă de 28 de ani, fără cazier judiciar, a fost demascată ca fiind persoana din spatele unui mare site de „dark web" din Franța, prin intermediul căruia s-au vândut droguri și arme până când a fost închis, săptămâna trecută





Femeia se află printre cele patru persoane arestate marțea trecută, când agenții de informații au închis site-ul Black Hand (Mâna Neagră), prin intermediul căruia se vânduseră documente false de identitate și date bancare furate, de peste doi ani. Mama a doi copii, aceasta a folosit diverse pseudonime online, printre care "Anouchka" și "Hades". Nu ea a creat site-ul, dar era administratorul platformei, a declarat un agent, sub condiția anonimatului. "Cazurile în care o femeie activează la acest nivel sunt destul de neobișnuite", a mai declarat agentul, adăugând că Anouchka, o casnică, a fost arestată lângă orașul Lille, din nordul țării. Deși aceasta nu are "profilul de tocilar al unui tehnician IT", respectiva nu este la prima experiență cu privire la internetul întunecat, susține agentul. Alte două persoane, care au fost moderatori și au vândut obiecte ilicite pe site, au fost puse sub acuzare, precum și un al treilea vânzător, în urma raidurilor poliției în apropierea orașelor Montpellier, Marseille și Lille.

Aproximativ 40 de agenți au fost implicați în operațiunea respectivă, care durează de mai mulți ani, "fiind prima de acest gen din Franța", potrivit șefului Ministerului Public, Gerald Darmanin. Alte câteva site-uri ale internetului întunecat, unde se vând droguri, arme și chiar se comandă asasinate – cel mai cunoscut fiind Silk Road (Drumul Mătăsii) – au fost închise în ultimii ani, în întreaga lume. Persoanele arestate se numără printre cei câțiva zeci de utilizatori activi pe forum, care a avut

