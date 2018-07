Nuntă DISTRUSĂ în câteva minute. Un LUPTĂTOR a bătut doi frați veniți în CONCEDIU din Marea Britanie

Doi români care lucrează în Marea Britanie au fost bătuți crunt de un prieten din copilărie tocmai la nunta unui amic comun care practică sporturile de contact.





Doi frați din județul Bihor, Raul şi Sergiu, au participat, în noaptea de duminică spre luni, la nunta unui prieten al lor din copilărie. Evenimentele nu s-au desfășurat așa cum așteptau cei doi, la un moment dat, în mijlocul beției, un alt invitat i-a luat la bătaie pe fraţi, reuşind să-i rupă maxilarul lui Raul în două locuri. Conform declarațiilor oferite de victimă, agresorul e posesor de cazier pentru uz de alcool şi „substanţe” la volan…

Sergiu, fratele mai mic, a povestit, pe holurile IML-ului din Cluj, cum au decurs evenimentele. „Am fost invitaţi la Wonderland, în Feleacu, la nunta celui mai bun prieten al meu şi al fratelui, căsătorit la Cluj, de loc din oraşul nostru natal din județul Bihor. Noi suntem stabiliţi, de doi ani, în Marea Britanie, şi am venit special de acolo pentru eveniment, şi asta doar ca să ne bucurăm împreună cu prietenul nostru şi să chefuim la nunta lui. Luni dimineaţă, după o întreagă noapte de chef aprig, fratelui meu i s-a făcut, brusc, rău. Aşa că l-am dus la baia aflată la subsolul localului, unde l-am întins pe o canapea şi am început, împreună cu o doamnă, să-l frecăm la tâmple cu oţet ca să-şi revină. Însă în momentul acela a apărut un fost prieten de-al nostru din oraș, actualmente student la Cluj. Era beat, pus pe harţă şi probabil invidios pe succesul nostru în Marea Britanie – fiindcă noi, acolo, deşi muncim pe rupte ne descurcăm destul de bine. După ce s-a întors de la toaletă ne-a insultat în fel şi chip, după care l-a bruscat pe fratele meu. Apoi, pentru că am sărit să-l apăr m-a lovit şi pe mine. Eu însă am încasat lovituri mai moi fiindcă îi tot ziceam să nu-şi bată joc de nunta prietenului nostru – și a avut, practic, rețineri – dar pe fratele meu l-a stâlcit, efectiv, în bătaie. Au coborât într-un târziu oamenii din sală, ne-au despărţit – dar noi n-am mai rămas acolo. Am părăsit nunta şi am orbecăit ore în şir pe dealurile dimprejurul hotelului, împiedicându-ne prin noroaie, până am ajuns la şosea. Era încă noapte şi nu ştiam cu exactitate cum să ajungem la un liman, fiindcă venisem acolo cu un taxi. Totodată nu puteam nici să ne întoarcem la restaurant! Vorbeam în permanență, prin telefon, cu cineva aflat la nuntă şi acela ne spunea că bătăuşul ne caută furibund, peste tot, ca să ne omoare. Acum o să facă plângere împotriva lui doar fratele meu, fiindcă el este cel bătut rău de tot, eu mai puţin – însă cu ocazia asta el a pierdut avionul programat să-l ia astăzi, precum şi câteva zile de serviciu”, a declarat Sergiu pentru gazetadecluj.ro.

După două zile, miercuri 18 iulie, la I.M.L. a apărut şi Raul, celălalt tânăr bătut. Diagnosticul extrem de sever confirm declarațiile fratelui mai mic: dublă fractură de mandibulă, plus alte escoriaţii pe corp. „Am băut cam mult și, nefiind obişnuit cu alcoolul, mi s-a făcut rău. Băuse de asemenea mult şi acest fost prieten de copilărie al nostru, acum student medicinist în ultimul an, la Cluj – care la început ne-a înjurat bine, apoi mi-a ars niște pumni de mi-a provocat dublă fractură de mandibulă! E un tip violent, am auzit că e şi fost practicant de sporturi de contact”. Explică în continuare că a suferit de pe urma acestui incident o mulţime de pierderi: în primul rând a pierdut avionul, apoi n-a reuşit să-şi pună deocamdată o tijă metalică, la maxilar, pentru că nu are asigurare de sănătate în România şi nici nu are cum să-şi pună la loc, aici – din lipsă de timp – dintele pierdut în încăierare. „Tija o să încerc să mi-o pun în Anglia, dar numai dintele nou mă costă, de pildă 2.300 de lire. Practic, încă de la prima strigare am suferit o pierdere de 4 – 5.000 de lire sterline, plus problemele pe care le am la serviciu. În concluzie, un concediu distrus, multă suferinţă venită din parea unui prieten din copilărie, care din câte am auzit nu stă chiar pe roze, având cazier pentru consum de alcool şi substanţe la volan. Oricum, eu mi-am angajat deja un avocat şi acesta se va ocupa de toate formalităţile necesare aducerii lui în faţa justiţiei, eu fiind deja plecat în Anglia. Şi asta pentru că, imediat ce ies de aici, o să mă duc la Parchet, unde primul lucru pe care-l fac va fi să mă întâlnesc cu avocatul meu şi să întocmesc plângere pe numele agresorului. Abia apoi mă duc la gară, iau trenul până la Debreţin, şi după aceea avionul spre Londra”!

