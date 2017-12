Dezvăluiri despre manipulările pe legile justiției. CUM sunt NUMIȚI Procurorii Generali în țările UE. ADEVĂRUL despre relația politică-justiție

Ministerul Justiției publica, încă din 2004, un studiu comparat al modului în care funcționau Parchetele și modul de numire a procurorilor șefi din instituția Ministerului Public. Acum, proiectele de legi care au stârnit atâta vâlvă și au scos oamnii în stardă sunt aliniate la aceleași standarde cu cele din UE. Studiul arată că în cele mai multe state din Europa, Procurorul General este subordonat ministrului de resort, cel al Justiției, în alte state e numit de Guvern sau cum est cazul Belgiei, șeful procurorilor este numit chiar de Rege.





Conform studiului proiectul propus acum Parlametului este comparabil cu funcționarea procurorilor în statele din UE. Ministerul Justiției va publica o lucrare despre funcționarea procurorilor în alte state și despre modul de lucru al magistraților în statele UE. EVZ face public statul și modul în care sunt numiți procurorii în alte state din Europa:

Danemarca - Procurorul General este numit si poate fi eliberat din functie de catre Ministerul Justitiei. Anchetele se afla sub autoritatea ministrului Justitiei, care supravegheaza activitatea procurorilor. Ministerul Justitiei e responsabil pentru intreg sistemul judiciar, pentru politie si parchete organizarea instantelor, penitenciare si serviciile de probatiune. Tot ministerul este cel care supravegheaza activitatea parchetelor, inclusiv pe cea a procurorului general si poate dispune asupra retragerii unor sarcini ale procurorilor, potrivit Legii pentru administrarea justitiei. Ministrul Justitiei poate da instructiuni in legatura cu un anumit caz, inclusiv prin hotararea de incepere sau neincepere a urmaririi penale. Deciziile procurorilor pot fi contestate la procurorul general sau, cand acesta nu esteimpartial, direct la ministrul Justitiei.

Finlanda - Procurorul General si adjunctul acestuia sunt numiti de Presedintele Republicii, la propunerea Guvernului. Procurorii statului sunt numiti de Guvern, la propunerea Procurorului General. Procurorul General si parchetele isi desfasoara activitatea independent de Guvern si Ministerul justitiei. Actiunea penala impotriva Procurorului General sau a adjunctului acestuia se exercita de catre ministrul Justitiei sau de Avocatul Poporului. Procurorul general poate da instructiuni cu caracter general procurorilor, poate lua un caz de la un procuror subordonat, dar nu poate interveni direct in solutionarea unui caz ce apartine unui procuror ierarhic inferior.

Suedia - Procurorul General e numit de Guvern si e inamovibil. Numirea magistratilor este in competenta Procurorului General. Conducatorii parchetelor regionale sunt numiti de Guvern la propunerea Procurorului General. Fiecare procuror e independent in activitatea sa, iar procurorul general si parchetele regionale au dreptul de a revizui decizia unui procuror privitoare la oportunitatea de a incepe urmarirea penala. Parchetele se afla sub autoritatea Ministerului Justitiei, dar acesta nu poate interveni in decizile luate de procurori.