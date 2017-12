După STINGEREA tensiunilor între Firea și Tudose, NUMĂRUL DOI în PSD îl atacă pe Pandele

Primarul independent al orașului Voluntari, Floretin Pandele, a lansat, ieri un apel către toți primarii din România să vină la proteste împotriva Guvernului, din cauza prevederilor din bugetul de stat pe 2018. Astăzi, președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat că soțul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a „grăbit puțin” cât și-a arătat nemulțumirea față de bugetul pentru anul viitor.





Bădălău a explicat că toţi edilii din România „vor fi mulţumiţi” de sumele alocate, informează Mediafax.

„Bugetul va fi trimis la Bpr (Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului - n.r.) şi va fi echilibrat pentru UAT (unităţile administrativ-teritoriale - n.r.). Domnul Florin Pandele s-a grăbit puţin, pentru că noi, în momentul în care dădea acea declaraţie, tocmai studiam şi rezolvam această problemă. De aceea, nu cred că acum este supărat sau îşi mai menţine acel apel pentru că lucrurile s-au rezolvat”, a declarat preşedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Bădălău.

El a mai spus că proiectul bugetului de stat pentru 2018 nu a ajuns în Parlament, afirmând că este posibil ca în legislativ să mai fie operate anumite modificări, să mai fie aprobate anumite amendamente.

„Nu am făcut o consultare (n.r. cu primarii), dar cu siguranţă vor fi mulţumiţi”, a dat asigurări liderul social-democrat.

Bădălău a afirmat că aşteaptă să vină bugetul la Parlament şi Birourile permanente reunite să îl repartizeze comisiilor de specialitate.

În legătură cu depăşirea deficitului de 3%, Bădălău a spus: „Îngrijorări au fost şi pentru acest an şi am închis sub 3%. Acest buget este construit pentru a fi închis în 2018 sub 3%, aşa cum impune UE, şi noi ne-am dat angajamentul. Acest buget a fost creat cu o creştere de 5%, nu s-a forţat. Sperăm ca anul viitor să avem o creştere mult mai mare şi sunt convins că se va întâmpla lucrul acesta. Deci este un buget corect construit”. Președintele executiv al PSD a adăugat că pentru Ministerul Transporturilor vor fi bani.

„La Transporturi vom avea cofinanţări. Sunt suficienţi bani şi după primul trimestru vom vedea cum evoluează cheltuielile şi cu siguranţă dânsul (ministrul de resort - n.r.) va avea bani dacă va avea de cofinanţat proiecte”, a afirmat Bădălău.

Florentin Pandele a lansat, ieri, un apel către toţi primarii din România, indiferent de partid, să-şi convingă parlamentarii care îi reprezintă să nu susţină proiectul bugetului pe 2018. Soţul Gabrielei Firea, primarul PSD al Capitalei, afirmă că oraşul pe care îl conduce va pierde nu mai puţin de 8 milioane de euro din bugetul de 40 de milioane, din cauza "revoluţiei fiscale" a Guvernului Tudose. Pandele anunţă că, dacă lucrurile nu se vor rezolva în acest fel, va protesta în Piaţa Victoriei, gest la care îi îndeamnă şi pe alţi primari.

