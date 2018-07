Experiența spirituală a actriței Nuami Dinescu. A vizitat morminte sfinte

În vacanța de vară, actrița Nuami Dinescu, coprezentatoare a emisiunii „Se zice că…”, de laTVR 2, a trăit emoții de neuitat în Palestina. „Am primit invitația să mă alătur unei călătorii în Palestina ca pe un dar. Mereu mi-am dorit să ajung măcar la Betleem. „Palestina este The Holly Land”, au fost cuvintele cu care ne-a întâmpinat ghidul nostru, Johnny S. Alyateem”, a povestit ea





Una dintre cele mai frumoase experiențe a fost drumul în deșert. „Am plecat după miezul nopții din hotelul Paradise, din Betleem, până în mijocul deșertului. Acolo ne-au așteptat beduinii, oameni absolut senzaționali și care trăiesc în comunități mici și prietenoase. Ghidul, un palestinian frumos, tânar, la 35 de ani, ne-a împărţit lanterne mici şi, într-o engleză impecabilă, ne-a spus că trebuie să mergem în ritm susţinut pentru că aveam întâlnire cu răsăritul. 20 de oameni am pornit la pas prin Deșertul Iudeii. Ce noapte de neuitat! Am urcat şi am coborât 13 km, noaptea, pe piatră, dar am ajuns în trei ore şi, de sus, de pe munte, Marea Moartă se întindea spectaculos sub picioarele noastre. Era ora 5.30 şi în 15 minute, urma să răsară soarele”, rememorează Nuami Dinescu.

La întoarcere i-au preluat beduinii cu jeep-uri. „Totul era spectaculos, am stat tot drumul în picioare, cu părul în vânt, exact cum văzusem în filme… Senzaţie de libertate deplină ca în inima Palestinei, rarisim… În drumul spre Nablus, din Palestina, ne-am oprit în micul sat Kiryat Luzala, de pe Muntele Garizim, la ultimii samariteni. Mai sunt 850 în toată lumea. Spun despre ei că sunt „originalii”. Au cea mai veche limbă, cea mai veche religie şi cea mai veche Biblie”, completează ea.

Te întâmpină cu ceai îndulcit

Experiența palestiniană a durat o săptămână, timp în care Nuami a vizitat cunoscutele orașe Hebron, de unde și-a adus cani și farfurii pictate de mână, Ramallah și Nablus. „M-am simțit în siguranță peste tot. Nu m-am temut să umblu singură, noaptea, prin oraș. La ei magazinele sunt deschise până seara târziu. Oamenii sunt foarte prietenoși şi te primesc cu ceai de mentă îndulcit”.

Puteau lua orice din magazin și să plătească altădată

„Haida la ceai!”, spun ei pentru că au învăţat câteva cuvinte în româneşte. Betleemul este plin de turişti din toată lumea. Nuami s-a împrietenit cu unul dintre băieţii care avea magazine şi i-a spus că dacă nu e acolo, putem să luăm ceea ce ne trebuie şi să venim să plătim apoi. „Mi-am cumpărat o rochie de la el”, ne-a dezvăluit prezentatoarea TVR.

„Oamenii sunt foarte deschiși, prietenoși și mai ales pasionați de istoria și strămoșii lor. Le vezi ochii scânteind când vorbesc despre obiectivele turistice, despre istoria lor, despre ei. Muzeul lui Yasser Arafat, muzeul poetului Mahmoud Darwish la Ramallah, Domul Stincii, Mănăstirea Sf. Sava, Moscheea Ibrahim, care adăposteşte mormintele lui Avraam, Issac şi Iacov şi a soţiilor lor, Sara, Rebeca si Lea sunt doar o parte dintre locurile pentru care trebuie să mergi să vezi Palestina”, mai spune actriţa, emoționată și impresionată.

​

Potrivit datelor Ministerului Turismului şi Antichităţilor din Palestina, 6.771 români s-au cazat în Betleem numai în aprilie 2018, cea mai bună lună din acest an. Datele arată că excursiile spirituale sunt pe un loc fruntaș în topul preferințelor românilor.

