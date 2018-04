Cum a ajuns Nuami Dinescu să aibă picioare de manechin! „20 de ani din viață au fost o continuă cură de slăbire”

Pe zi ce trece, transformarea actriței și prezentatoarei de la „Se zice că...” la TVR 2, este spectaculoasă. Nuami Dinescu (56 de ani) a dat jos 30 de kilograme foarte încăpățânate, iar acum lumea îi spune că are picioare de fotomodel. În exclusivitate pentru Evz Monden, Nuami ne-a dezvăluit care este secretul cu care a învins în lupta pe care o duce de peste două decenii, cu greutatea.





EVZ: Nuami, în urmă cu trei ani spuneai că, într-un fel, te accepți așa cum ești, mai plinuță. Când a început marea schimbare și ce te-a motivat să slăbești 30 de kilograme?

Nuami Dinescu: Cel puțin ultimii 20 de ani din viața mea au fost o continuă cură de slăbire. Nu-mi amintesc să fi trăit vreo zi fără să fiu atentă la ce mănânc, cât și când, iar când am făcut abateri am muncit apoi câteva luni să-mi țîn în frâu kilogramele, care au fost mai puține doar după ce am ieșit din spital, în februarie 1991. Eu mă acceptam așa, contam mai mult pe emoția pe care o eman, pe impresia pe care o las... Schimbarea a început din clipa în care am găsit programul medical Good Life la Bio Terra Med, care are un astfel de program numai în București, un program de sănătate și frumusețe de care se ocupă medici endocrinologi, nutriționiști, dermatologi, specialiști în fizioterapie, kinetoterapie, psihologi. Așa a început și, sincer, a contat enorm că nimeni nu s-a uitat așa, de sus, cum te uiți la oamenii grași. Dimpotrivă, ei știu exact cu ce te confrunți și te pun în confortul care să te ajute să te înhami la un program riguros și serios.

- Nu ai fost tentată să alegi metoda mai ușoară și mai rapidă, cea prin sleeve gastric? În showbizz sunt puține cele care au reușit să dea jos kilograme întrun mod natural și sănătos. Mai cunoști oameni care au muncit ca tine pentru o siluetă mai subțire?

- Eu nu eram un candidat pentru sleeve gastric, din punct de vedere medical, pentru că eu eram din categoria „cu niște kilograme în plus”, cel mult grasă - ce rău sună!, nu obeză. Din principiu sunt împotriva intervențiilor mari, definitive, invazive și nicio secundă nu m-am gândit la așa ceva. Trebuia să mai dau jos niște kilograme și pentru că oasele aveau de suferit - am căzut de multe ori - un genunchi făcea „gălăgie”. Dar eu nu am avut ca alții povară de 90-100 kg. Pentru că asta e! O povară și tare bine ne-ar prinde să nu mai râdem de grași, că nu știi cum e până nu ești în papucii lor! Am cunoscut o doamnă, în același program cu mine, Liliana, de la 120 kg a ajuns la 70.

Pagina 1 din 2 12