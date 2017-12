Ea este NOUA SENZAȚIE de pe Instagram! Blonda MISTERIOASĂ care a cucerit TERRA - GALERIE FOTO

O blondă focoasă face ravagii pe rețelele de socializare la finalul lui 2017. Ea a devansat toate vedetele internaționale, iar bărbații nu își pot lua ochii de la ea.





Se numește Sara Jean Underwood iar conturile ei de Facebook şi Instagram sunt veritabile oaze de paradis pentru cei care admiră „frumosul”. Postările ei au mii de like-uri şi share-uri.

Modelul Sara Jean Underwood este născută în 1984 în Oregon. Tânăra este una dintre cele mai apreciate femei din America, după ce a pozat goală în cea mai tare revistă pentru barbaţi din lume. În 2007 a fost aleasă Playmate of the Year in Statele Unite. Sara este model şi mai nou actriţa, ea a jucat deja în câteva filme pentru adolescenţi, scrie Promotor.