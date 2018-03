O nouă echipă pentru Cosmin Olăroiu. Românul, înlocuitorul lui Fabio Capello, va avea un SALARIU IMENS

Antrenorul român în vârstă de 48 de ani a ales calea Chinei, pentru una dintre cele mai bogate echipe din lume. Jiangsu Sunning s-a despărțit recent de legendarul tehnician italian Fabio Capello, iar în lot îi va avea la dispoziție pe jucătorii Ramires și Alex Teixeira, pentru care chinezii au plătit 78 de milioane de euro,în 2015. Gruparea chineză a mai fost pregătită și de Dan Petrescu, reușind să câștige Cupa Chinei cu această formație.

Potrivit Sport.ro, Olăroiu va fi recompensat de Jiangsu Sunning cu un salariu anual de 7 milioane de euro, la care se vor mai adăuga și bonusuri de performanță!

OFFICIAL: Jiangsu Suning announced that they have appointed Romanian coach Cosmin Olaroiu as their new headcoach. pic.twitter.com/bZonDJNlN0 — TransferMarkt China (@asaikana) March 28, 2018