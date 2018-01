O nouă carte cu dezvăluiri explozive agită spiritele în SUA

Casa Albă a fost zguduită, zilele acestea, de afirmații legate de haosul intern și competențele președintelui Donald Trump, după ce au fost date publicității fragmente dintr-o carte, ce va fi lansată săptămâna viitoare, în care sunt descrise primele luni de mandat ale lui Trump





Jurnalistul Michael Wolff „a avut interviuri și conversații pe o perioadă de 18 luni cu președintele, membri importanți din staff-ul său și mulți oameni cu care ei au vorbit la rândul lor”, conform cărții „Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Foc și Mânie - În interiorul Casei Albe a lui Trump), publicată de New York Magazine.

„Afirmații false”

Casa Albă a criticat cartea ce va fi lansată săptămâna viitoare. „Volumul este plin de declarații false și înșelătoare, din partea indivizilor care nu au acces sau vreo influență asupra Casei Albe”, a declarat secretarul pentru presă Sarah Huckabee Sanders. „Să contribui la o carte care este doar o ficțiune de tabloid mizerabil arată tentativa lor tristă și disperată de a reveni în atenție”, a spus ea.

Iată câteva idei importante prezentate în carte

1 Steve Bannon: Întâlnirea lui Trump Jr cu rușii - „act de trădare”

Fostul strateg-șef al Casei Albe, Steve Bannon, considera că întâlnirea lui Donald Trump Jr cu un grup de ruși a fost „o trădare”. Rușii i-au oferit lui Donald Trump Jr informații cu care să distrugă campania lui Hillary Clinton, în iunie 2016.

2 Echipa lui Trump - îngrijorată de capacitatea sa de a procesa informații și a lua decizii

Trump a spus mereu că petrece ore întregi privind la televizor și citind documente. Echipa lui are altă părere. „El nu procesa informații în sensul tradițional”, a scris Wolff. „El nu citea, nici măcar nu frunzărea. Unii credeau că era un semi-literat. Avea încredere în expertiza lui proprie - indiferent cât de irelevantă era - mai mult decât în a oricui altcineva.

Era ca și când cineva trebuia să-și dea seama ce vrea un copil, spunea fosta șefă a personalului, Katie Walsh”.

Trump îl acuză pe Bannon că „și-a pierdut mințile”, după publicatea unor pasaje din carte FOTO: AGERPRES

3 Trump se aștepta să piardă în 2016 și nu-i părea rău

Echipa de campanie a lui Trump, descrisă în cartea lui Wolff, se aștepta la o înfrângere. Managerul campaniei, Kellyanne Conway, a vorbit despre faptul că se așteaptă la un eșec, cu reporteri și prezentatori tv, în biroul ei din Trump Tower, dând vina pe președintele Comitetului Național Republican de atunci, Reince Priebus. Fostul consilier pentru securitate nașională, Michael Flynn, avertizat de prieteni că este o idee proastă să accepte 45.000 de dolari pentru un discurs în Rusia, ar fi replicat: „Ar fi o problemă doar dacă am câștiga alegerile”.

Constituția și McDonald`s

4 Trump nu era interesat să studieze Constituția