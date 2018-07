Ce NOTE a luat la BACALAUREAT fata lui VALI VIJELIE. L-a depășit pe „GINERELE” ANDREEI ESCA

Fiica lui Vali Vijelie, Cati Rusu, a susținut, în acest ani, examenul de Bacalaureat, obținând o medie de 7,81, spre deosebire de Mario Fresh, iubitul fiicei Andreei Esca, care a obținut o medie de 6,46.





Cati Rusu a obținut nota 8,55 la Limba și Literatura Română, 9 la Istorie și 5,09 la Economie, aceasta urmând un liceu din București, cu secția Filologie.

“Fata a învățat singură, nu am fost eu la bac și nu am întrebat-o ce și cum. Eu în clasa a XII-a nu am mai mers, trebuia să mă duc la cântare. În clasa a VIII-a lipseam, pentru că mă duceam la nuntă! Îi spune fetei mele: tată, ia și învață, că uite eu cum am ajuns. Bogăția unui om este familia!”, a declarat Vali Vijelie.

Spre deosebire de Cati Rusu, Mario Fresh a fost la un pas să pice examenul, acesta obținând notele 5,4 la Limba și Literatura Română și 5,6 la Istorie. Ce l-a ”salvat” pe artist a fost proba a treia, aleasă de el. Acesta a luat la materia Logică nota 8,4.

La fel ca fiica lui Vali Vijelie, Mario Fresh a urmat secția Filologie, scrie B1.

Vă reamintim că, pentru a promova examenul de Bacalaureat, media celor trei materii trebuie să fie peste 6.

