Norul de PRAF din Sahara a AJUNS în România. Primele IMAGINI din ZONELE AFECTATE - FOTO

Iarna târzie de la sfârșitul lui martie este însoțită de un fenomen rar. Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masă de aer cald a întâlnit frontul polar care a îngheţat, deja, România.

Locuitorii din Constanța, loviți mai puțin de ninsorile abundente, și-au găsit mașinile colorate de praful saharian. Nisipul fin a ajuns și pe hainele oamenilor. Fenomenul se resimte deja în Grecia, mai ales pe insulele Creta şi Rhodos, dar şi la Atena, unde vremea este, însă, mult mai caldă. Potrivit meteorologilor greci, care monitorizează fenomenul, nisipul saharian poate ajunge şi în sud-estul României.

„Pe nordul, centrul Europei este un aer foarte rece. Din Marea Mediterana ar veni un aer mai cald si umed, dar intalnind acest aer rece, precipitatiile nu sunt sub forma de ploaie, ci sub forma de ninsoare. Acel ciclon foarte activ este un vartej care absoarbe aerul de prin imprejurimi si il ridica in atmosfera si poate sa absoarba si un aer din nordul Africii, un praf saharian, care poate sa ajunga pana la nivelul norilor sau in nori si prin precipitare acel aer saharian poate sa dea o nuanta de culoare stratului de zapada”, a precizat meteorologul Romica Jurca citat de DCNews.ro.

