Nominalizările la categoria „Cel mai bun film european”, proiectate la Cinema Elvira Popescu și Cinema Muzeul Țăranului. Premiile Gopo 2018

Lungmetrajele europene nominalizate anul acesta la Premiile Gopo sunt: „Cealaltă parte a speranței”/ „The Other Side of Hope” (r. Aki Kaurismäki), „Despre trup și suflet”/„ On Body and Soul” (r. Ildikó Enyedi), „Dunkirk”/„Dunkirk” (r. Christopher Nolan), „Mister în Slack Bay”/„Ma loute” (r. Bruno Dumont) și „(M)ucenicul”/ „(M) uchenik” (r. Kirill Serebrennikov).

„Cealaltă parte a speranței” rulează la Cinema Elvira Popescu duminică, 11 martie, ora 14.00, la Cinema Muzeul Țăranului.

„(M)ucenicul” este programat la Cinema Elvira Popescu, miercuri, 14 martie, de la ora 15.45. „Mister în Slack Bay” va fi proiectat sâmbătă, 10 martie, de la ora 14.00, la Cinema Muzeul Țăranului.

„Despre trup și suflet” poate fi văzut la Cinema Muzeul Țăranului, miercuri, 7 martie, de la ora 16.00, și la Cinema Elvira Popescu, vineri, 16 martie, ora 15.45.