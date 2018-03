Noi DEZVĂLUIRI ce vizează activitatea lui Ionuț Lupescu la FRF: „Sifonarea s-a făcut tot prin facturi cu detalii lipsă și înregistrate sumar”

Răzvan Burleanu a continuat seria dezvăluirilor ce vizează activitatea lui Ionuț Lupescu din perioada în care fostul internațional era director general al FRF.





Răzvan Burleanu, președintele FRF, îl acuză pe Ionuț Lupescu de atribuirea unor contracte, fără licitație, către firma prietenului Cristi Iancu. În 2006, ALRO CONSULTANȚĂ SRL, devenită ulterior Sport Evolution Grup, primește din partea Federației un contract „de externalizare a activităților de marketing, sponsorizări și publicitate, al cărei fondator, administrator și unic asociat este Simona Antoaneta Iancu, soția prietenului lui Lupescu, Cristi Iancu”, scrie Burleanu pe blogul personal. Șeful de la „Casa Fotbalului” menționează că, în martie 2006, firma lui Iancu avea 3 angajați și o cifră de afaceri de 200.000 de euro.

Obiectele de activitate erau, „Potrivit Monitorului Oficial: activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de piață și de sondaje, consultanță pentru afaceri și management. Nici urmă de marketing sau publicitate!"

Apoi, SEG s-ar fi ales cu 1.000.000 de euro, bani primiți de FRF. „Sifonarea s-a făcut tot prin facturi cu detalii lipsă și înregistrate sumar, fără proceduri de licitații. Această firmă, de care FRF era legată prin contract având ca obiect sponsorizări și publicitate, a facturat pe banii fotbalului românesc: izolare fonică, servicii turnee juniori, băuturi alcoolice, sonorizare, personalizare echipament, abonament servicii telefonie,eșarfe, consultanță publicații, servicii catering, plicuri, organizare meciuri, podiumuri, mape, servicii tehnice, pixuri, servicii grafice, cort,abonament servicii internet, bilete, panouri cristal optic de 12.000 euro pentru marketing. Firma SEG deținută de prietenul lui Lupescu s-a îmbogățit la un asemenea nivel prin FRF condusă de Lupescu din două surse. Sume facturate pe alte contracte cu FRF, în care procentul SEG nu era nicidecum de 15%, ci uneori ajungea la 75%!, cum ar fi cazul publicității pe site-ul oficial frf.ro, și ume facturate pe contracte de achiziții în care SEG primea de la FRF comenzi care nu fac obiectul contractului dintre SEG și FRF”, a scris Burleanu.

Cristi Iancu a reacționat după aceste acuzații și a dezmințit informațiile. „Dacă firma SEG nu are expertiză și nu se pricepe, cum de Burleanu m-a chemat și a făcut un contract cu noi pentru Cupa României și Supercupa României în perioada 2015-2018?! E adevărat, nu e un contract cu comision, dar FRF ne plătește niște servicii pentru aceste competiții. Sunt numai minciuni și dezinformări ce scrie Burleanu acolo, niciodată firma SEG nu a luat un comision mai mare de 15% pentru colaborarea cu Federația Română de Fotbal. Nu eram prieten cu Ionuț Lupescu înainte de 2005, când m-a chemat să mă angajez la Federație. Aveam o experiență de câțiva ani, fiind director de marketing la Rapid din 1996 până în 2000 și apoi director de marketing la Dinamo până în 2005. Nu am vrut să mă mai angajez la Federație și am început să discutăm despre posibilitatea externalizării marketingului. Nu mai știu cum a fost cu acea deplasare în Elveția, dacă a avut loc în timpul discuțiilor sau după ce am semnat contractul cu FRF. Și nici cine ne-a plătit atunci biletele de avion. E adevărat, cifra de afaceri a firmei a crescut, dar asta pentru că aveam și alte contracte. Uitați-vă și la numărul de angajați, a trebuit să angajam personal, am avut cheltuieli, nu am încasat niciodată, după cum am spus, mai mult de 15%, cum era stipulat clar în contractele cu FRF și nici n-am impus niciodată sponsori sau sume, doar luam legătura și îi recomandam către FRF, care lua decizia la final.Oricum pregătesc documente care să dovedească aceste lucruri. Sunt invenții și povești că am fi luat și 75% din contracte”, a spus Iancu pentru gsp.ro.

Pagina 1 din 2 12