Noi ACUZAȚII pentru manelistul Dani Mocanu. Ce se ZVONEȘTE despre cântăreț

Cu toate că are probleme cu legea, fiind acuzat de proxenetis, Dani Mocanu pare totuși să aiba un as în mânecă pe care îl ține bine ascuns.





Ana Maria, o brunetă focoasă, i-a picat în plasă celebrului manelist. Surse apropiate cântăreţului spun că dansatoarea Ana Maria nu este doar o prietenă a lui Dani, ci mai mult decât atât.

”Ei se tot ascund, dar, de fiecare dată când se văd, când lucrează împreună, au tot felul de gesturi care îi dau de gol. Se ating, se uită doar unul la altul, se urmăresc la fiecare mişcare, iar Dani este gelos dacă alţii încearcă să vorbească cu ea. De altfel, au început să se pozeze din ce în ce mai des împreună, dar nu postează nicio imagine. Şi, de fiecare dată când li se fac poze, se strâng în braţe, se mai pupă...”, a dezvăluit un apropiat al lui Dani Mocanu conform Cancan.ro.

Procesul lui Dani Mocanu va începe în curând. Iniţial a fost arestat, dar a fost trecut apoi sub control judiciar. Iar pe avere i-a fost pus sechestru.

Dani Mocanu a infirmat orice fel de acuze. ”Este o făcătură, cu siguranţă. Eu, la fel ca şi alţi manelişti, am cântat prin toată Europa. La o cântare, în Anglia, am făcut show pentru nişte interlopi. Doar că, pentru a merge la eveniment, am cerut o parte din bani în avans, aşa cum e normal. Dar banii cu pricina, arvuna, i-am primit, prin mandat, de la o femeie, nu de la interlopul care mă voia la petrecere.

De aceea s-a făcut legătura între mine şi diverse prostituate, dar nu le plasam, nu mă întreţin ele, nu există aşa ceva. Sunt complet nevinovat, sunt o victimă, am căzut la mijloc”, spunea Dani Mocanu.