Noaptea răfuielilor dintre generali. Unul, militar de carieră, celălalt, militar și om politic

În ceea ce privește data, istoria a consemnat ziua de 4 august, ca data în care capitala Ungariei a fost cucerită. Generalul Gheorghe Mărdărescu, care împlinea 53 de ani în 4 august 1919, voia să-și dăruiască o capitală cucerită chiar de ziua lui. Alte surse istorice spun că generalul Rusescu este cel care a cucerit Budapesta cu o zi înainte. Ulterior acesta a fost marginalizat de generalul Mărdărescu, deoarece considera că a încercat să-i sufl e onoarea de a ocupa capitala inamică, suprema victorie pentru cariera oricărui militar.





Gheorghe Rusescu s-a născut la 9 septembrie 1867 și a fost unul dintre generalii Armatei României din Primul Război Mondial. A îndeplinit funcții de comandant de regiment, brigadă și divizie în campaniile anilor 1916, 1917 și 1918. În 1917 a fost avansat la gradul de general de brigadă. După moartea lui a fost supranumit „eroul uitat”. Nu a fost consemnată data la care a murit.

Generalul Rusescu a lăsat în urmă un Memoriu în care descrie ziua de 3 august 1919, ziua în care patru escadroane de roşiori, aflate sub comanda lui, au pătruns în Budapesta, fără ordin, spre seară.

Automobilul unguresc a încercat să oprească trapul cailor

„Ajuns în înprejurimile oraşului (n.n. Budapesta), la răspînteea Sarvasz-Cz, am surprins mai multe companii cu piramidele făcute şi o baterie gata de tragere.

Pentru a nu pierde o clipă am impus celor peste 1000 de luptători inamici să se împrăştie imediat sub ameninţarea de moarte şi o patrulă a fost lăsată a scoate închizătorile de la arme şi a demonta tunurile.

În urmă, am aflat că rolul celor două companii şi al bateriei inamice era de a mă opri pînă la sosirea delegaţiei guvernului şi sub presiune, să renunţ la înaintarea spre oraş.

Într-adevăr nu străbat decît vreun kilometru şi sunt întîmpinat de o delegaţie de trei a guvernului unguresc ce venea în goana automobilului, ca să mă roage a mă opri, avînd comunicări importante.

La rîndul meu, i-am rugat să mă scuze, dar sunt în timpul de trap şi nu pot opri coloana; după care, am parcurs o distanţă de încă trei kilometri şi cînd am apreciat că am întrega capitală în bătaia tunului, am oprit.

Plouînd torenţial, am intrat într-o locuinţă şi am angajat următoarele tratative:

Delegaţia îmi spune: – „Guvernul se află întrunit într-un consiliu şi mă roagă a mă retrage cu trupa.”

Am răspuns: – „Nu numai că nu mă retrag, dar imediat voi intra în oraş şi oprirea de înaintare nu o poate ordona decît Comandamentul Superior Român la care, le spun că trebuie să se adreseze; şi în faţa delegaţiei dau ordin celor două tunuri a pune în baterie asupra oraşului (5000-6000 m)”, după care adaug: – „Timp nu este de pierdut, orice tratative altele decît ce priveşte detaşamentul meu, care este fapt îndeplinit, nu le pot trata eu, şi dumnealor să se adreseze Comandamentului Armatei Române, la Törek Szt Miclos.” Delegaţia în faţa mea comunică Guvernului la telefon hotărîrea.

Răspunsul, tot telefonic, a fost că autoriză delegaţia a se duce la M.C.G., iar eu să trimit un delegat la Consiliul de Miniştri.

Tratativele au fost purtate de generalul roman

Le-am făcut cunoscut că voi veni chiar eu, fixîndu-le că dacă pînă la orele 20 tratativele nu vor fi terminate bombardez oraşul!

