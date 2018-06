28 iunie 1972. NIXON ÎN VIZITĂ LA BUCUREȘTI

Jurnalistul Stelian Tănase a scris pe blogul său despre data de 28 iunie 1972, dată ce reprezintă venirea președintelui american Richard Nixon la București.





„Nixon vine la Bucuresti in 28 iunie 1972. Despre importanța dată vizitei de oficialii americani ne dăm seama din memoriile lui Kissinger, secretarul de stat, unde din 1000 de pagini, ta la București este amintită în doar 3 rînduri. Nixon mai fusese la București ca simplu senator in 1967 pe cind ambiționa să ajungă președintele SUA intr-o perioada cind era în umbră. Asta se intimpla cam din 1960 cind pierduse la distanță de 100.00 de voturi cursa pentru Casa albă in favoarea lui John F Kennedy. Ceaușescu l-a primit la Bucuresti cu onoruri. Nixon nu a uitat asta. Între cei doi s-a legat o buna legătură. Vizita la București a presedintelui american ( prima din istoria unui presedinte american ) era un semnal spre Moscova de care Ceausescu avea mare nevoie în 1972. Nu e de mirare că atunci cind Richard Nixon a demisonat Ceauseșcu l-a regretat mult pentru că dispărea o piesă importantă pe eșicherul politic pe care juca. Mesajul de la București a fost unul de compasiune și întelegere.

Filmul „Oamenii președintelui”cu Redford si Dustin Hoffman despre afacerea Wtergate si căderea lui Nixon, paradoxal, a fost prezentat in România încă în anii 80 la TVR. S-a vrut un gest de demascare a falsei democrații americane. Ca un film de propagandă anticapitalistă și de criticare a „american way of life”. Adică: uitaţi ce se petrece în Statele Unite la care visaţi ca prostii! Ce abuzuri, ce corupţie, ce cenzură, ce servicii secrete ! “Omul noul” a înţeles total diferit acest mesaj. A înţeles că peste ocean presa putea să doboare un preşedinte, cel mai puternic om din lume.

O amintire. Pe Nixon l-am văzut de pe un trotuar cu multă lume, trecînd într-o limuzină deschisă, în coloana oficială, la mine în cartier, pe strada Baba Novac, in Balta albă. Ceauşescu îi arăta blocurile noi. Cine îşi imagina ce avea să se întîmple cu cei doi sefi de stat aflați atunci la zenitul puterii si popularității lor !? La 9 august 1974 Nixon a demisonat. I-a supraviețuit lui Ceaușescu 5 ani (m. 1994). În decembrie 1989, Ceauşescu a fost răsturnat de la putere de o revoluţie populară, judecat de un tribunal excepţional şi executat”, a scris Stelian Tănase pe blogul său.

