Luju.ro: „Kovesi a NENOROCIT un Procuror General Al României”

Parchetul condus de Laura Codruța Kovesi a reușit să nenorocească un Procuror General al României, pe care l-a executat și l-a îndepărtat din funcție, chiar dacă acesta nu a încălact nicio lege, scrie miercuri Luju.ro, după ce acuzaţiile la adresa fostului Procuror General Tiberiu Niţu au fost clasate.





Tiberiu Nitu a demisionat la începutul anului 2016 de la conducerea PICCJ, după ce pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu, fiind acuzat că ar fi beneficiat de coloana de la politie si masina cu girofar in deplasarile sale.

DNA a anunțat miercuri, 2 mai, ca față de fostul Procuror General al Romaniei, Tiberiu Nitu, s-a dispus solutia de clasare pentru acuzația de complicitate la abuz în serviciu, constatându-se că acesta nu a incalcat nicio lege atunci cand a beneficat de escorta de la politie.

„Avand in vedere ca, in situatia de fata, dispozitiile legale incalcate au fost cele prevazute de art. 223 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia de drumurile publice, Regulament care a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1391/2006, asadar sunt din legislatia secundara (hotarare a Guvernului), in cauza nu mai sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu, motiv pentru care cu privire la aceste infractiuni urmeaza a se dispune clasarea fata de Oprea Gabriel si Nitu Tiberiu-Mihail”, se arată în comunicat.

