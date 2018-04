Nistorescu NEAGĂ acuzațiile aduse de Revista 22: „N-am turnat pe nimeni, n-am supravegheat pe nimeni, n-am informat”

Cornel Nistorescu neagă acuzațiile aduse de Revista 22 Aurel Pop, Președintele Academiei Române și alții, ar fi apărut „pe lista colaboratorilor Direcției Securității Statului”.





Jurnalistul consideră tot acest scandal absurd pentru că Pop este nevinovat, dar explică și prezența lui pe respectiva lista. „De prin 1990 și pînă astăzi povestea Securității revine cu o anume ritmicitate. Fie că lipsesc subiectele, fie că unul, extrem de incomod pentru vîrfurile puterii, trebuie îngropat. Acum trebuie minimalizate protocoalele.

Parcă și-ar aduce aminte cineva de o scamă lipită pe creier, parcă s-ar cauta un subiect bun de îngropat un altul. Și cam aceiași oameni apasă pe pedală. Și toți cei strecurați prin partide, redacții și ONG-uri cîntă în cor.

În primii ani, chiar am încercat să scriu și eu diverse articole care să lămurească perioada poliției politice și a statului totalitar. Am încercat să clarific ceea ce n-a vrut nimeni să clarifice. Un adevărat decont al prestației (nu în toate cazurile abuzuri sau crime) fostei Securități n-a fost decît un proiect de oameni naivi. În fapt, nimeni nu a fost interesat de o cercetare serioasă. Abordarea aceasta de-a valma și cu furca a permis condamnarea totală a serviciilor secrete comuniste. Ceea ce este în parte corect, în parte o exagerare interesată. Foștii ofițerii s-au temut cel mai mult de ridicarea vălului de pe fosta Securitate.

Unii, pe bună dreptate, aveau ce ascunde și de ce se teme. Alții, numai din cauza ștampilei care i-ar fi încurcat în noua lor identitate de politicieni, de oameni de afaceri, de ziariști sau militanți pentru democrație. Nici adversarii fostei securități n-au fost interesați de un decont complet. Și europenii, și americanii au colaborat bine mersi cînd au avut nevoie. Și informațional, și în materie de afaceri, și pentru strategii comune. Combaterea fostei securități a fost mai degrabă o operațiune de propagandă, folosită în funcție de calendarul politic și de adversar. Cînd trebuia anihilat un incomod, pac, era legat de Securitate sau chiar făcut securist. Prin 1990, în Expres am publicat prima dată știrea despre perioada lucrată de Virgil Măgureanu la Securitate, sub numele de Astalos. Cîteva luni mai tîrziu, s-a scăpat și mi-a zis că și eu pot fi făcut. Cum? Cu o hîrtie! Nu am semnat niciodată nimic, i-am zis eu.

Și el mi-a șuierat că nu-i imposibil, o hîrtie se poate face ușor. L-am privit lung, mai lung decît credea el că îmi pot permite, și i-am zis că nu se poate, sigur nu, pentru că n-am semnat nici o delațiune, nici un angajament, și dacă o asemenea hîrtie va apărea, el riscă o tamponare cu mașina. Și o comisie parlamentară va cerceta și va afla ca am spus adevărul. (Pe atunci, în naivitatea mea mai contam pe eficiența și puterea unei comisii parlamentare).

CNSAS-ul n-a fost decît o formă de a mima cercetarea arhivelor și inventarierea abuzurilor comise de poliția politică. La începuturi, unii au scos acte din arhive și au făcut curat în ce-i privește pe ei sau pe prietenii lor, alții au alimentat cu documente de tot soiul pentru a compromite pe cineva intrat în colimatorul pornit numai pentru tocarea adversarului. Unii au fost lăsați să supraviețuiască și în formule democratice spre a fi șantajați sau demolați în momentele în care nu executau ordine.

Pagina 1 din 2 12