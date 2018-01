NICUSOR DAN cere suspendarea deciziei care interzice aplicațiile de taxi. FIREA răspunde TĂIOS

Miercuri, deputatul Nicușor Dan a formulat o plângere către Tribunalul București prin care cerea suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București din 19 decembrie care ar obliga folosire unui dispecerat pentru realizarea activității de taximetrie. Dan a susținut că aplicațiile pot fi folosite, dacă Legea taximetriei nu interzice acest lucru.





La ieșirea din Tribunalul București, Nicușor Dan a subliniat faptul că aplicațiile folosite de bucureșteni pentru serviciile de taximetrie erau o soluție care asigurau funcționarea decentă a relației clienților cu șoferii.

„Sunt multe probleme în activitatea de taximetrie din Bucureşti, dar era o chestiune care funcţiona, şi anume aplicţiile pe care le-a creat piaţa liberă şi care permiteau oricărui bucureştean care avea un telefon mobil să vadă ce taxiuri sunt în zona lui, ce preţuri au şi ce note are fiecare din taximetrişti. Printr-o hotărâre de Consiliu General din 29 decembrie, aceste aplicaţii sunt practic interzise şi eu, ca deputat de Bucureşti, am cerut azi Consiliului General să îşi retragă această hotărâre, am formulat plângerea prealabilă şi aici la Tribunal, am cerut în prealabil ca instanţa să suspende executarea acestei hotărâri, care ar urma să intre în vigoare în 10 zile de la publicare, deci undeva pe 5-6 ianuarie”, a declarat deputatul pentru RomâniaTV.

În conformitate cu legea 38/2003, primarul general are obligația să se asigure că lagalitatea în activitatea de taximetrie este verificată, a amintit parlamentarul.

„Sunt covins că niciunul dintre dumneavoastră nu ştiţi care este acel departament din Primărie care se ocupă, aşa cum spune legea taximetriei, ca în cinci zile de la orice sesizare să dea curs, să verifice nelegalităţi în activitatea de taximetrie din Bucureşti. Dacă primăria vrea cu adevărat să reglementeze această activitatea, să se uite după taximetriştii pirat care bântuie, să se uite după taximetrişti care sunt autorizaţi să funcţioneze în alte localităţi decât în Bucureşti. De fapt, toate problemele din activitatea de taximetrie şi comportamentul uneori neprofesionsit al taximetriştilor, vine uneori din această concurenţă neloială, care chiar primăria trebuie să o oprească (...) Aceste aplicaţii mobile sunt cele care permit clientului să facă comparaţia între serviciile pe care le produc diferiţi taximetrişti şi diferite dispecerate”, a adăugat Nicușor Dan.

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a oferit un răspuns dur deputatului independent, criticând circumstanțele în care vin aceste declarații.