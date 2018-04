Nicu Covaci a împlinit ieri 71 de ani, prilej pentru un sincer dialog: „România și-a pierdut omenia și șira spinării!”

„Sfântul Nicolae”, cum este alintat legendarul lider al trupei Phoenix, și-a serbat ieri ziua de naștere. Cântând, râzând, viețuind cu prietenii. Probabil bravează când spune că nu-și simte vârsta, dar sigur nu glumește când, răgușit, potrivindu-și părul prins în coadă, vorbește despre România de astăzi.





Primăvara aceasta luminoasă, albă, bătută în flori scuturate de corcoduși și de rămurele delicate de sălcii împletite în sevă nouă l-a prins pe Nicu Covaci la Bragadiru, pe lac, la mici, la bere, la cântare. „Pe cuvânt dacă simt câți ani am împlinit. Sunt bine, sănătos, voios”. Pentru a-și întări entuziasmul, își strânge degetele pumn și-mi face cu ochiul. E înconjurat de oameni care-l iubesc, de tineri care-l respectă. Până la urmă, de ce n-ar fi încrezător?

Pledoarie pentru educație

Și totuși, privirea iute, neagră, pătrunzătoare anunță și altceva. „Cum mi se pare România acum? Hm, România asta și-a piedut omenia, indivizii și-au pierdut șira spinării. Și uite unde am ajuns, biete jucării la cheremul unor impostori. Dacă tu, eu, și celălalt de lângă noi am spune „nu” lucrurile s-ar schimba. N-ar mai avea putere asupra noastră”, se încrâncenează Covaci.

Dar nu există nicio soluție de redresare a României, a românilor? „Ba sigur că da, dragul meu. Există. Se numește educație. Prin educație, am putea să ne ridicăm, să stăm cu capul sus, să veghem și, astfel, să îndreptăm strâmbăturile. Dar, vezi tu, e greu cu educația în zilele noastre. E greu când te supui unor legi nenorocite... Dar lasă, haide, astăzi să petrecem. E ziua mea doar...”.

Pictează sub influența lui Picasso

Cunoscut exclusiv pentru cariera sa muzicală, Nicu Covaci este însă și pictor, și sculptor. „E firesc să pictez, până la urmă am terminat Arte Plastice. Am fost mereu un adept al impresionismului, îmi plac Van Gogh, Picasso, Gauguin. Am și câteva sculpturi, majoritatea au rămas prin Germania. Chiar mă gândeam că ar trebui să le adun și să organizez o expoziție. E păcat să zacă risipite aiurea”, ne-a dezvăluit artistul.

Nicu Covaci, la foc automat

● S-a născut la Timișoara, pe 19 aprilie 1947

● În 1962 fondează, alături de alți patru prieteni, trupa Sfinții, rebotezată Phoenix

● A compus 150 de piese muzicale, multe dintre ele intrate deja în legendă

● Iubește câinii, are 6 acasă, la Moraira, Spania

● Adoră motocicletele și marca de automobile Jaguar

● Practică pescuitul cu harponul

● Nu crede în Dumnezeu, ci în îngeri

● La 20 ani, s-a internat împreună cu Moni Bordeianu la nebuni, pentru a scăpa de armată

● A pictat cea mai mare pânză din lume – Gladiator 2000 – 46 de metri lungime și 6 metri înălțime. Tabloul este expus într-o sală de sport din Osnabrück, Germania

● Nu are copii

