Gestul lui Nicolae Șerban după SCANDALUL +18 din Parlament. Mesaj către VOTANȚI

Scandalul din Parlament care a șocat o țară întreagă, dar care are șanse mari să devină un subiect pe tot mapamondul, l-a pus pe senatorul Șerban Nicolae în situația de a-și cere scuze.





Senatorul PSD și-a cerut scuze alegătorilor pentru cuvintele pe care i le-a adresat deputatei USR Cosette Chichirău, dar a afirmat că ieșirea necontrolată a fost cauzată de faptul că nu a mai suportat insulta și calomnia venite din partea acesteia și a cedat.

„Nu e niciun fel de bucurie sau de satisfacție. Probabil că electoratul care a trimis-o în Parlament pe doamna deputat a trimis-o exact pentru acest motiv, să ia 150 de milioane de lei pe lună, diurne, cazare, transport și așa mai departe, sume forfetare, ca să mă înjure pe mine. Am lăsat-o, a făcut-o de mai multe ori, din păcate pentru mine, și îmi cer scuze pentru asta, la un moment dat am cedat și am replicat, pentru că nu am mai suportat insulta și calomnia repetate. Față de electoratul meu îmi cer scuze, îmi pare rău, față de oamenii de bună credință, că nu pentru asta m-au trimis pe mine în Parlament, sper să nu se mai repete”, a declarat Nicolae la Palatul Parlamentului.

El a arătat că schimbul de replici cu colega sa de la USR a avut loc în timpul dezbaterii unui proiect de lege deosebit de important.

„Eu am lucrat foarte mult la acest proiect de lege, sunt între inițiatori și de aia sunt la Camera Deputaților astăzi. Nu am găsit pe nimeni, judecător sau procuror, să-mi reproșeze că prin această inițiativă sau prin amendamentele pe care le-am făcut aș afecta în vreun fel independența sau imparțialitatea justiției, aș politiza în vreun fel actul de justiție, aș pune sub control politic autoritatea judecătorească, tot ceea ce numim generic sistemul judiciar, de aceea m-aș fi așteptat ca discuția să fie una foarte serioasă, foarte profesională și cu argumente politice și de specialitate. Din păcate, în fața unor injurii repetate și a unor insulte repetate am avut o răbufnire pentru care îmi cer scuze”, a adăugat el.

Deputatul USR Cosette Chichirău a susținut miercuri că a fost „înjurată” de senatorul PSD Șerban Nicolae în plenul Camerei Deputaților.

„În plen, eu am făcut un live pe Facebook, ați văzut că grupul USR a ieșit în față, cu însemne care spuneau ‘Hoții’, în timp ce colegul nostru Stelian Ion susținea amendamentele depuse de USR. Din cauză că eu filmam, au început să apară înjurături la adresa mea. Ce ați văzut e probabil o mică parte din ce se spunea în plen de mai mulți deputați de la PSD. Dar nu e important cum am fost insultată eu, important este ce se întâmplă cu Justiția din România, se întâmplă o procedură de urgență neconstituțională, în timp ce nu avem procedură de urgență pe niciun aspect din sănătate, educație sau autostrăzi. (…) Avem de-a face cu un grup infracțional organizat și eu consider că orice deputat care votează această lege este în complicitate cu acest grup infracțional organizat”, a declarat reprezentanta USR.

Loading...