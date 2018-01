New York MAGIC: Mai PUTERNIC decât FRIGUL şi ATENTATELE. Foto în articol

"Marele Măr" cum este "poreclit" NY nu a dezamăgit aşteptările, gerul pătrunzător şi temerile legate de atentate teroriste au fost suportate stoic şi cu plăcere, graţie şi celor 7,5 milioane de dolari cheltuiţi pentru a asigura securitatea la sfârşit de an a oraşului. Încă de dimineaţă cetăţeni obişnuiţi şi turişti (potrivit autorităţilor uşor mai puţin numeroşi decât în alţi ani din cauza frigului) şi-au dat întâlnire la Times Square pentru a aştepta sosirea noului an şi a fost de vis...pentru că, nu-i aşa, NY este Capitala Lumii.





Transmisiunile Tv în direct şi trecerea rând pe rând a artiştilor pe scena construită în piaţă au constituit cadrele spectacolului, cu marea minge luminoasă deasupra, care fix la miezul nopţii a coborât din înălţimi printre aplauzele mulţimii şi a focurilor de artificii în stil Stars, care au făcut deliciul tuturor. Imaginea primarului De Blasio care dansa cu soţia Charlene pe notele celebrei piese ''New York New York'' au dat strălucire păşirii dinspre vechiul...spre noul an.

Între timp, din alte oraşe ale Statelor Unite soseau imagini de celebrări poliedrice. De la concertele din New Orleans în Louisiana şi petrecerile stradale din insulele Key, la party-urile ''pot and paint'' ( fumează ''iarbă'' şi pictează) din Denver, la Strip din Las Vegas până la Hollywood unde Anul Nou a sosit după trei ore datorită fusului orar.

Totul în timp ce canalele meteo anunţau temperaturi record, de -25 de grade în Nebraska sau - 30 de grade în Alaska. ''O noapte reuşită'', spun orgolioase autorităţile, în timp ce Time Square încet-încet se goleşte lăsând loc lucrătorilor de la Sanitation, a lucrătorilor ecologici, care în câteva ore au lustruit piaţa. Fiindcă New York nu doarme niciodată şi mâine e deja astăzi, adică prima zi a anului 2018.

Şi cum New York este totdeauna o poveste, încă o dată a strălucit şi a fost la înălţime. Cu s-au fără teamă, a meritat riscul de a fi în "Zona Zero" la trecerea în noul an şi trebuie menţionat faptul că cei care au ieşit în Time Square au dat dovadă de mare curaj araătând că nu se tem şi nici intimidaţi nu se lasă....

SURSA foto: La Stampa