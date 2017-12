Miracolul din New York City. Doar filmele vor mai aminti despre ceea ce a fost America cândva...

New Yorkul devine un oraş sigur potrivit bilanţulului dat publicităţii de Police Department NY. Doar 285 de crime în 2017, un nou record după zeci de ani de teroare. Este nivelul cel mai scăzut de mai bine de 60 de ani. În anii 90 vârful a fost de 2.245 persoane asasinate. Imaginea unui oraş violent e doar o amintire, toate infracţiunile sunt în scădere. Aşa că ,marea metropolă numită şi Capitala Lumii, devine sigură atât pentru locuitori cât şi pentru turişti.





New York City oraş violent, acela povestit de seriale Tv ca ''Law and Order'', este acum o amintire, 2017, în fapt, a însemnat înregistrarea unei scăderi record de omucideri: abia 285, nivelul cel mai scăzut de mai bine de 60 de ani. De neimaginat până în anii '90, când au fost 2.245 de persoane asasinate într-un an. Dar, prăbuşirea drastică se înregistrează în toate tipurile de infracţiuni: nu doar omucideri, ci şi violenţele sexuale sau agresiunile, jafuri, răpiri şi furturi auto. Făcând o sumă a tuturor acestor infracţiuni, în utlimele 12 luni s-au înregistrat 94.806 cazuri, faţă de 101.716 de anul trecut.

Miracol la New York

Urmează deci o linie pozitivă care de fapt durează de 27 de ani la rând, aproape un miracol pentru o mertropolă unde trăiesc 8,5 milioane de persoane. ''Omuciderile, împuşcăturile şi în general toate activităţile criminale sunt în scădere'', afirmă James O'Neill, numărul unu al New York Police Department, subliniind că toate infracţiunile sunt la minimul istoric. Chiar şi populaţia din celebra închisoare Rikers Island a scăzut sub 9.000 de persoane.

Satisfacţia lui De Blasio

E o mare satisfacţie a primarului Bill de Blasio, de multe ori acuzat că este prea moale în reprimarea criminalităţii comparativ cu pumnul de fier care a caracterizat administraţia lui Michael Bloomberg, sau, întorcându-ne în timp, a lui Rudolph Giuliani. Cifrele de la New York, potrivit Corriere.it, se pot compara cu a altor metropole americane ca Chicago sau Detroit unde de asemenea infracţiunile sunt în scădere evidentă. Culmea ironiei, se măreşte numărul de infracţiuni, inclusiv crime, în oraşe mai mici precum Baltimore sau Charlotte.