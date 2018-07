NEVERSEA 2018. Ținute pline de SCLIPICI, PAIETE, TATUAJE TEMPORARE și coafuri INEDITE

Ediția a doua a festivalului Neversea a ajuns la final. Anul acesta participanții la Neversea au optat pentru ținutele sclipitoare.





Multe paiete, asta a fost senzația în materie de stil vestimentar. Totodată, nici steagurile inscripționate „NEVERSEA” nu au lipsit anul acesta din ținuta festivalierilor. Domnișoarele prezente la festival au ales să poarte ținute alcătuite complet din paiete argintii, unele optând doar pentru o piesă vestimentară cu asemenea „efect”.

O tânără din Cluj a venit special pentru a participa la Neversea și a ales ca ținută un body care s-a asortat cu sclipiciul pus la dispoziție de magazinele din incinta festivalului. Alte tinere au folosit sclipiciul pentru cozile împletite, acesta fiind totodată trend-ul coafurilor din ediția a doua Neversea.

Tinerii prezenți la festival s-au echipat cu banderole și steaguri înscripționate cu numele festivalului cu care și-au completat garderoba inițială. “Am 19 ani și sunt din Timișoara. Am început să merg la festivaluri încă de la 15 ani, dinn câte puteți observa am pe mâini brățările de la toate festivalurile la care am participat, inclusiv Untold. La mare însă este minunat! Alt loc, altă atmosferă. Cu toate acestea, la Untold am apreciat mai mult muzica și felul celorlalți participanți de a fi. Aici s-a pus preț prea mult pe alte lucruri, în detrimentul distracției.”, a declarat pentru Replica de Constanța, unul dintre festivalieri.

Culorile preferate de festivalieri au fost cele electrice, aprinse, cele care ies în evidență, însă nici clasicul negru nu a lipsit.

