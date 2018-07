ARESTARE de ULTIM MOMENT. Bercea Mondialu este ȘOCAT

Florina Anghel, nepoata interlopului Sandu Anghel, zis Bercea Mondialu', a fost reținută pentru 24 de ore, deoarece s-a urcat în stare de ebrietate la volan și a produs un accident în urma căruia a fost rănit un copil în vârstă de 4 ani.





Tânăra de 23 de ani urmează să fie prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, scrie Gazeta de Sud, informează b1.ro.

Nepoata lui Bercea Mondialu' a accidentat joi seară un copil de 4 ani și a fugit de la locul accidentului. Polițiști au constatat că Florina Anghel era sub influența băutrilor alcoolice. În plus, mașina nu are nici asigurare, nici ITP.

Nepoata lui Sandu Anghel se afla la volanul unui Peugeot 307 înmatriculat în Italia.

