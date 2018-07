Colonelul Cornel Nemeți, camaradul lui Carlos Șacalul, a participat la Atentatul de la Europa Liberă. Generalul SIE, Cornel Biriș, fostul șef al „Fantomelor”, s-a hotărât să vorbească! (II)

Ofițerul curier-ilegal Nemeți a făcut parte din Unitatea „Fantome”, fiind cooptat în „Celula” destinată lichidării dușmanilor lui Nicolae Ceaușescu. Ofițerii deplin conspirați din spionajului românesc, trădati, jefuiți și asasinați de camarazii din Centrală





Continuăm astăzi prezentarea celor mai importante extrase din interviul acordat de generalul de informații Cornel Biriș, fostul șef al Unității „Fantome”, Revistei Periscop, publicație a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Informații Externe. Așa cum am arătat în episodul anterior, ofițerul de informații externe Cornel Biriș și-a desfășurat activitatea timp de peste 30 de ani în cadrul celei mai secrete unități a oricărui serviciu de spionaj din lume: cea supranumită la noi „Fantome”. Practic, a trecut prin toate funcțiile și compartimentele acestei muncii speciale, de la cele de execuție, la cele de comandă, iar când a trecut în rezervă, în anul 2002, era șeful acestei unități.

Pentru că revista Periscop se adresează, în principal, profesioniștilor din domeniul muncii de informații externe, alături de spusele generalului, vom încerca să lămurim pentru cititorii noștri aspectele mai puțin de înțeles celor din afara breslei. Dacă până acum ne-am referit doar la definirea și prezentarea categoriei ofițer-„fantomă” și la specificul muncii de spionaj pe această linie, astăzi intrăm într-un un subiect absolut incendiar. Una din întrebările puse de generalul Petru Neghiu a ridicat cortina de pe o veritabilă scorbură întunecată, plină cu șerpi veninoși. Ea s-a referit la conținutul unei cărți publicate de către Cornel Nemeți, fost ofițer în cadrul Unității „Fantome”.

Întrebarea pusă, prin răspunsurile primite de la generalul Cornel Biriș, s-a dovedit a fi o cheie cu care s-a deschis o veritabilă Cutie a Pandorei, din care au ieșit o sumedenie de duhuri rele. Existența în cadrul Centralei românești de spionaj a Unității 0544/R, cu principală sarcină executarea de asasinate la ordin, date despre asemenea misiuni criminale printre care și atentatul terorist, cu bombă, de la postul de radio „Europa Liberă” de la începutul anului 1981, precum și misiuni de identificare, localizare și lichidare a unor oameni, executate de această unitate, fac obiectul principal al acestui episod.

Unul dintre momentele cele mai importante ale interviului din Revista Periscop a fost acela în care generalul Cornel Biriș a fost întrebat ce părere are despre cartea scrisă de Cornel Nemeți, „Ultimul curier ilegal - Memoriile unui spion român”, în care se fac „publice nu numai informații, dar și documente cu grad înalt de secretizare.”

CIA, primul cititor a lui Devine

Răspunsul dat de general este unul deosebit de tranșant și cu un conținut semnificativ de informații inedite, în premieră: „Citesc în prezent cu interes deosebit o carte intitulată „Good hunting”, povestea unui maestru al spionajului american, Jack Devine, fost șef al diviziunii de operațiuni clandestine din CIA. La începutul acestei lucrări memorialistice, într-un colțișor al paginii, se află următoarea precizare: „Toate faptele, opiniile și analizele exprimate aparțin autorului și nu reprezintă poziția oficială sau viziunea CIA. Acest material a fost verificat de către CIA pentru a preveni dezvăluirea unor informații secrete.”

Și atunci, dacă noi tot ne străduim să construim o democrație reală, cu reguli și norme care să prevină haosul și dezordinea, de ce nu învățăm de la principalul partener din Intelligence? De ce evităm să luăm măsuri de prevenție și admitem devoalări care, în mare măsură, aduc prejudicii activității de informații externe, mai ales că în mare parte sunt construite pe ipoteze și zvonuri? De ce lăsăm ca oameni care și-au dedicat viața și activitatea pentru munca de informații să fie tăvăliți în noroi de dragul unor răzbunări? De ce?”

Cui prodest?

„În ceea ce îl privește pe Nemeți, putem sublinia în esență mai multe aspecte: Ne punem întrebarea, în ce scop a fotocopiat și păstrat documentele care apar în memoriile sale și care au un caracter „strict secret”? Au mai fost folosite oare și în alte situații anterioare? Dacă da, când, unde și cui au fost date? Nu putem noi răspunde la aceste întrebări, atâta timp cât în statul de drept există organe specializate, care au prevăzute în atribuții clarificarea unor astfel de acte infracționale. Dacă am fi inițiat o astfel de verificare, noi, cei care apărem în relatările autorului acestei infracțiuni, am fi fost acuzați că ne dezvinovățim și căutăm să acoperim faptele săvârșite.

Personal am primit mai multe semnale potrivit cărora, domnul Teodor Meleșcanu - pe atunci director al Serviciului de Informații Externe - ar fi dorit să poarte o discuție cu mine privind această lucrare. Am tot așteptat! Degeaba! Am așteptat, la fel, și după primirea unor alte semnale potrivit cărora următorul șef al SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, ar fi dorit și el o discuție cu mine în acest sens. Tot degeaba! Nu s-a produs nimic!”

Apare și un spion de-al lui Moruzov

„Ne mai punem și o altă întrebare: de ce oare toți foștii șefi și colegi ai numitului Nemeți suntem proști, hoți și diletanți? Bineînțeles, sunt și două excepții. Prima excepție este col. Gălățeanu. Este ofițerul care l-a selecționat și pregătit pentru aducerea în unitatea noastră. Era cunoscut că a făcut parte din vechiul Serviciul Secret de Informații (SSI), un tip „uns cu toate alifiile” cum îi plăcea să i se spună. Ulterior a fost trecut în rezervă pentru faptul că a inițiat și a ascuns acțiuni întreprinse de el însuși, pentru ca fiica sa să poată pleca din țară printr-o căsătorie cu un cetățean străin. Acțiunea a fost considerată act de trădare în acele timpuri.”

Bani la discreție

„Cea de-a doua excepție este col. Sergiu Nica, fostul șef al celebrei subunități 0544/R, înființată de gen. Pleșiță pentru a executa sentințele judecătorești de condamnare la moarte date în cazul „trădătorilor”. La aceste acțiuni a participat cu succes și cu rezultate notabile chiar Cornel Nemeți, autorul memoriilor în cauză. De fapt, aprecierea dată lui Nica Sergiu este făcută în urma faptului că acesta îi înmâna sume importante de valută, la plecările în misiuni externe pe linia acestei formațiuni. Calitatea sa de „curier ilegal” îi conferea dreptul de a cheltui sume importante, fără a prezenta ulterior documente justificative din care să rezulte natura acestora.”

Fără killeri!

„În ceea ce mă privește pe mine, nu mă mir că mi-au fost atribuite tot felul de murdării, întrucât eu am întocmit raportul cu propunerea de trecere în rezervă a lui Nemeți. Am făcut asta, atunci când am constatat că nu se ia nicio măsură în ceea ce îl privește, pentru acțiunile criminale săvârșite în exterior asupra unor foști colegi, condamnați la moarte ca trădători. În acest sens am avut sprijinul total al șefului SIE, Cătălin Harnagea. Acesta, spre cinstea lui, nu a conceput sub nici o forma ca în rândul cadrelor active să mai activeze ofițeri care să fi participat la astfel de acțiuni criminale.

Ne mai surprinde și amnezia care l-a cuprins pe ofițerul-memorialist în timp ce scria pasajele care se referă la activitatea sa în Unitatea de „Lichidări”, 0544/R. Autorul nu își mai aduce aminte de acțiunile în care a fost angrenat. Nu își aduce aminte nici de acțiunea din Elveția, în care a lăsat pe viață fără picioare o astfel de „țintă” bănuită că a pactizat cu dușmanul, detonând cu telecomanda o bombă pe care a plasat-o sub autoturismul acestuia.”

