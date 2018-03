Lovitură DE PROPORȚII pentru procurorul „Portocală”. Procurorii din CSM au luat o DECIZIE CRUNTĂ. Se va pune capăt CORUPȚIEI? News Alert!

Procurorii din CSM au luat cea mai dură decizie în ceea ce-l privește pe procurorul Mircea Negulescu, zis si „Zdreanță” sau „Portocală”. Aceștia sunt de părere că excluderea din magistratură a celebrului procuror poate stopa comiterea, în viitor, a altor abateri disciplinare.





Excluderea procurorului Negulescu din Magistratură este singura cale de a opri comiterea altor abateri disciplinare, sunt de părere procurorii din CSM, care au aplicat cea mai severă sancțiune disciplinară în cazul lui „Zdreanță”. De asemenea, procurorii au stabilit faptul că Negulescu nu mai corespunde exigențelor impuse de exercitarea corespunzătoare a funcției de procuror, informează luju.ro.

Motivarea deciziei de excludere din magistratură a procurorului „Portocală” a fost prezentată în cadrul emisiunii „Sinteza zilei”, de la Antena 3, moderată de jurnalistul Mihai Gâdea.

Jurnaliștii de la luju.ro au publicat motivele pentru care Secția pentru procurori a CSM în materie disciplinară a stabilit că Mircea Negulescu trebuie exclus din magistratură:

„La individualizarea sanctiunii ce urmeaza a fi aplicata paratului procuror Mircea Negulescu, in conditiile art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Sectia va avea in vedere imprejurarile, gravitatea concreta, precum si consecintele faptelor savarsite de acesta.

Avand in vedere probatoriul administrat in cauza, Sectia constata ca paratul procuror Negulescu Mircea a savarsit, in diferite perioade de timp, cinci abateri disciplinare distincte, ceea ce denota un caracter repetitiv al incalcarilor normelor legale si regulamentare care instituiau in sarcina sa obligatiile impuse de statutul si demnitatea funtiei de magistrat.

De asemenea, Sectia va avea in vedere diversitatea abaterilor disciplinare savarsite de paratul procuror (art. 99 lit a) – 2 abateri disciplinare, lit. b), lit. l) si lit. i) teza I), aproape toata gama de abateri disciplinare prevazuta de art. 99 din Legea nr. 303/2004, precum si faptul ca in cadrul unei singure abateri disciplinare paratul a savarsit mai multe acte materiale fata de aceeasi persoana sau fata de persoane diferite.

In concret, Sectia retine ca paratul procuror Mircea Negulescu in cadrul abaterilor disciplinare prevazute de art. 99 lit. a din Legea nr. 303/2004 a adoptat un comportament necorespunzator, de natura a aduce atingere onoarei si probitatii profesionale, fata de mai multe persoane, respectiv: colegi procurori, martori si parti din dosarele aflate pe rolul parchetului, precum si jurnalisti din presa locala.

Astfel, Sectia constata ca paratul procuror Negulescu Mircea, in cadrul discutiei telefonice din data de 15.12.2016, a facut mai multe afirmatii jignitoare si denigratoare la adresa procurorilor: Botnaru Ionut, Lefter Catalin si Cristea Luminita, precum si a martorului Manole Marian, iar cu ocazia discutiei din luna mai 2015, ce a avut loc la sediul parchetului, in prezenta mai multor persoane (un politist, un avocat si reprezentanti ai presei locale), paratul procuror a manifestat o atitudine necorespunzatoare fata de domna procuror Ilioiu Maria Florentina, numitul Costea Lucian Vileford (parte vatamata intr-un dosar instrumentat de domna procuror Ilioiu Maria Florentina) si jurnalista Tanase Roxana.

Totodata, Sectia constata ca paratul procuror Negulescu Mircea a facut mai multe aprecieri negative cu privire la activitatea de urmarire penala desfasurata de colegii sai procurori in cadrul unor dosare aflate pe rolul parchetului sau in care se dispusese deja o solutie.

Sectia va avea in vedere ca toate aceste afirmatii au ajuns la cunostinta publicului, aspect de natura a afecta in mod grav prestigiul si imaginea justitiei, care, pentru o functionare adecvata, trebuie sa se bucure de increderea deplina a opiniei publice.

Referitor la abaterile disciplinare prevazute de art. 99 lit. a din Legea nr. 303/2004, Sectia constata ca faptele savarsite de paratul procuror Negulescu Mircea au avut loc in afara exercitarii atributiilor de serviciu si prezinta o gravitate deosebita, avand in vedere ca prestigiul si demnitatea functiei pe care o exercita paratul procuror il obliga sa aiba un comportament corespunzator, in concordanta cu normele de conduita impuse prin legi si regulamente. Procurorul trebuie sa se abtina de la orice comportament, act sau manifestare de natura sa altereze efectiv increderea in justitie.

Urmarea faptelor savarsite de paratul procuror este certa si se raporteaza, atat la afectarea reputatiei magistratilor fata de care a facut afirmatiile denigratoare anterior indicate, cat si la atingerea adusa onoarei si prestigiului functiei de magistrat, precum si a prestigiului justitiei, avand repercusiune asupra intregului sistem, ceea ce conduce la diminuarea increderii in magistratul procuror, atat din partea colegilor sai, cat si a justitiabililor.

Referitor la celelalte abateri disciplinare retinute in sarcina paratului procuror, Sectia constata ca acestea au fost savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu sau in stransa legatura cu acestea, ceea ce denota o incalcare grava de catre acesta a responsabilitatilor si atributiilor functiei de procuror.

