AUDIERE IMPORTANTĂ la Parchetul General. Documente și acuzații noi împotriva procurorului Negulescu. „Mi-a ridicat arhiva notarială!”

„(...) Sustragere sau extragere de înscrisuri, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă și abuz în serviciu. A luat vreo 20 de mii de acte, din care 10 mii de acte autentice. Am cerut daune morale și materiale, pentru că am depus și certificatul medical prin care demonstrez că în timpul urmăririi penale am pierdut sarcina.”, a spus Andreea Cosma, la sosire la PG.

„Negulescu a luat 20.000 de acte, am cerut daune morale și materiale pentru că am pierdut o sarcină în timpul urmăririi penale. Mi-a ridicat arhiva notarială”, a mai spus Andreea Cosma. „DUMNEZEII” DE LA DNA PLOIEȘTI, verificați de Inspecția Judiciară. DEZVĂLUIRILE EXPLOZIVE din JUSTIȚIE au pus sub lupă PROCURORII „mașini de fabricat” DENUNȚURI

Sediul unităţii „de elită” a DNA a ajuns sub lupa Inspecţiei Judiciare. Mai exact, inspectorii se află la sediul DNA Ploieşti încă de vineri dimineață, de la ora 7.00, unde verifică mai multe documente.