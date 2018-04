Năstase DEZVĂLUIE dedesubturile ALEGERILOR pentru șefia FRF: ”SUNTEM MASOCHIȘTI! A câștigat FOTBALUL DE BICICLETĂ!”

Ex-premierul PSD-ist Adrian Năstase critică în termeni duri, pe Facebook, faptul că Răzvan Burleanu s-a impus la șefia FRF, pentru al doilea mandat consecutiv, surclasându-l pe fostul fotbalist Ionuț Lupescu.





Năstase apreciază că sportul rege a pierdut în favoarea ”fotbalului de apă și de bicicletă”.

”A câștigat fotbalul pe apă!”

”Nu am vrut sa scriu, inainte de votul de la FRF, că solutia Lupescu mi se părea oportună. Nu am vrut să interferez cu o procedură internă a federatiei. După patru ani de experimente esuate (Daum, etc), după intrarea in insolventă a celor mai multe echipe din fotbalul românesc, după situatia catastrofală a transferurilor, după situatia paradoxala in care vrem sa construim stadioane ca sa aiba scaune moderne cu care sa se bata ultrasii, după atâtea si atâtea deceptii, părea că se formase o masă critică pentru a incerca o revigorare a fotbalului românesc, adunand, in jurul lui Lupescu, personalitati si legende ale fotbalului nostru. S-a dovedit ca interesele marunte ale unor asociatii de fotbal reprezentand fotbalul pe apă, fotbalul pe bicicleta, fotbalistii sub 5 ani, si altele asemenea au exprimat un vot ”democratic” pentru ca lucrurile sa nu se schimbe.

Burleanu șef la FRF, Gică Petrescu condamnat și arestat

In urma cu patru ani, am fost revoltat cand tanarul de 29 de ani, Razvan Burleanu devenea presedintele FRF, in conditiile in care contracandidatul sau, Gică Popescu, era condamnat si arestat, cu o zi inainte de vot! Mizerabila operatiune, efectuata in baza „coabitarii” cu diverse centre de putere. Ce il califica pe Burleanu, talentat consilier al lui Traian Basescu să fie, la 29 de ani, presedinte al FRF? Rezultatele s-au văzut. Dar ce il califica sa castige, a doua oara, conducerea Federatiei si in fata unei „coalitii” de mari personalitati ale fotbalului si să afirme, ca si Basescu, „i-am ciuruit”?

Masochismul mioritic

Probabil e o chestiune de mentalitate masochistă româneasca. In definitiv, românii nu l-au ales, a doua oara, pe Băsescu presedinte, după ce vazusera cu cine au de-a face? Asa că sfatul meu este ca, in urmatorii patru ani, sa va cumpărati perne de bambus pe care sa le asezati pe scaune pentru a urmări la televizor meciurile de fotbal din marile campionate straine. Din păcate, s-a pierdut, pentru o lungă perioadă, sansa de a folosi starea de spirit si speranta care au existat inaintea acestor alegeri. Din păcate, multe din greselile pe care le facem nu mai pot fi reparate”, scrie Adrian Năstase.

