Adrian Năstase, autorul unei CONCLUZII SUMBRE: „Istoria SE DESTRAMĂ sub ochii noștri!”

”M-am intrebat, adeseori, de ce au fost desfigurate statuile antichitatii. Era vorba de forme de vandalism sau de o incercare de a face sa dispara trecutul, o incercare de a distruge amintiri, realizari, intamplari. Mai tarziu, in timpul revolutiilor, statui-simbol au fost topite sau distruse. Ulterior, unele au fost refacute si urcate din nou pe socluri. Pare ca avem nevoie de o perspectiva de cateva decenii pentru a asigura locuri in forul public. Momentan, pregatim istoria viitoarelor monumente. Rodin a intruchipat, intr-o statuie celebra, sacrificiul celor sase burghezi din Calais., in urma unei intamplari din secolul 14. Peste secole, banuiesc, vreun mare artist va imortaliza intr-un grup statuar, actiunea eroica si sacrificiul de sine al celor noua „rezisti”, condusi de Pusa, care, recent, au patruns, intr-un mod ingenios, in sediul Parlamentului Romaniei. Implinesc astazi 68 de ani si constat, cu tot mai multa tristete, cum se destrama istoria sub ochii nostri”, scrie Adrian Năstase.

