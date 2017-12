Muzicianul care a REFUZAT-O pe Gabriela Firea: „Fraților, pe mine nu m-a anunțat nimeni?”

Celebrul toboșar Ovidiu Lipan Ţăndărică a anunțat că refuză invitația Primăriei Capitalei de a cânta Târgul de sărbători organizat de Primăria Capitalei. Artistul a spus că acest loc aparţine „celor care doresc să se manifeste”.





„Eu am cântat în Piaţa Constituţiei şi în Piaţa Universităţii, fiind locurile istorice unde se organizează Târgul de Crăciun. Piaţa Victoriei este piaţa celor care doresc să se manifeste, nu un loc al muzicii, culturii sau diversiunii. În oricare dintre cele două locuri cânt cu drag şi îmi doresc să transmit energia şi vibraţia mea românilor cu ocazia Centenarului. Plus că pe mine nu m-a anunțat nimeni”, a scris Ovidiu Lipan Ţăndărică pe Facebook.

Primăria Capitalei a anunţat, joi, că Târgul de Sărbători - Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă va fi deschis în perioada 5 - 17 decembrie, în Piaţa Victoriei. Printre artiștii care ar urma să cânte se află Maria Dragomiroiu, Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Adrian Naidin, Ovidiu Lipan Ţăndărică, Andra Gogan, precum şi Gaşca Zurli şi Orchestra Naţională Valahia.

