Muzeul de Artă din Timișoara dat în judecată de MNAR pentru restituirea a 27 de picturi de Corneliu Baba

S-a intrat în runda finală a scandalului legat de picturile lui Corneliu Baba expuse la Timișoara. Mai exact, fără drept de apel, acestea trebuie returnate Bucureștiului, existând, deja, depusă, o cerere de chemare în judecată pentru instituția bănățeană căreia îi fuseseră împrumutate.





Conducerea Muzeului de Artă din Timișoara a fost somată, încă din luna martie, de reprezentanții Muzeului Național de Artă al României să restituie cele 27 de picturi realizate de Corneliu Baba pe care instituția amintită le-a împrumutat încă din 2006. Împrumutul avea o clază specifică în contract, aceea că va rămâne valid atâta vreme cât toate operele împrumutate vor fi expuse. De anul trecut, patru tablouri au ajuns într-un depozit. Lucrările lăsate în depozitul fără gestionar al MART sunt: Arlechin (1968), Toledo (1972), Spaima (1985) și Peisaj (1960). În acest context, încă din decembrie, Consiliul de Administrație al MNAR a decis rezilierea contractului cu Timișoara.

Săptămâna aceasta, Muzeul Național de Artă al României (MNAR) a chemat în judecată, la Tribunalul București, reprezentanții Muzeului de Artă Timișoara (MART), în vederea restituirii celor 27 de picturi realizate de cel mai celebru pictor bănățean. Cererea de chemare în judecată a fost depusă luni, 2 aprilie.

”Săptămâna aceasta, luni, am trimis o chemare în instanță, deoarece nu avem încredere în ceea ce ni se transmite de la Timișoara. Așa cum am arătat și în informrăile transmise în data de 22 martie către directorul MART, Victor Neumann, respectiv către președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, rămânem consecvenți hotărârii de a retrage cele 27 de picturi împrumutate. Azi, marți, 3 aprilie, am primit de la domnul director Neumann o informare prin care anunță că va restoitui toate piesele, în condițiile propuse de noi, după Paște. În aceste condiții, acțiunea în instanță rămâne valabilă până vedem tablourile aici, apoi o vom retrage”, a declarat pentur EVZ directorul MNAR, Liviu Constantinescu.

