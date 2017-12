Mutare surprinzătoare, marca Ion Țiriac. Nou director al turneului de tenis de la Madrid

Turneul de la Madrid, al carui proprietar este omul de afaceri roman Ion Țiriac, va avea un nou director. Fostul tenisman român reușește astfel din nou să surprindă lumea tenisului.





Potrivit Baseline, locul actualului director, Manolo Santana, ajuns la 79 de ani, va fi luat de tenismenul aflat inca in activitate, Feliciano Lopez, scrie Ziare.com "Incepand de astazi fac parte din marea familie a Madridului. E o noua etapa in cariera mea si sunt nerabdator s-o incep", a scris Lopez pe contul sau de Instagram.

Decizia lui Tiriac vine ca o surpriza, Lopez neavand nicio experienta intr-o pozitie atat de importanta, dar mai ales pentru ca tenismenul iberic inca nu si-a anuntat intentia de a atarna racheta in cui. Ba chiar, Feliciano Lopez (36 de ani) a avut un an bun, aflandu-se pe locul 36 in clasamentul ATP.

Totusi, ibericul va avea un an de ucenicie in 2008, cand va fi asistentul lui Santana, urmand sa preia fraiele din 2019.4-13 mai e perioada in care se va desfasura anul acesta Openul de la Madrid.

