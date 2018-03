Motivul pentru care TVR a REFUZAT să îl angajeze pe Andrei Gheorghe. Dan Negru RUPE TĂCEREA: „Deci, e adevărat! Și e grav!”

Dan Negru nu poate trece peste moartea prietenului său, Andrei Gheorghe și publică un comentariu acid în care povestește detalii uluitoare despre motive pe care le-a avut postul TV să nu îl angajeze pe jurnalist.





„TVR nu s-a delimitat de Marina Almăjan care a spus ca televiziunea publica l-a refuzat pe Andrei Gheorghe din cauza ca avea dantura stricata. Deci, e adevărat! Și e grav! Cunosc profesioniști admirabili in TVR dar am cunoscut și politruci trecători care n-au legătura cu breasla asta. Astora, care nu cunosc lumea televiziunii le spun ca sunt celebre negocierile dintre vedete și televiziuni pe seama defectelor fizice.

ABC a pus la cale slăbirea lui Oprah, TF1 a negociat cu Seal o posibila operație estetica a fetzei care-i este brăzdată de cicatrici. Azi, o dantura stricata se repara in câteva zile dar o vedeta-brand se construiește in câțiva ani. Mie, nea Tomitza, cel mai bun om de machiaj din istoria televiziunii din România îmi construia o fatza de HD , la TVR fiind, in vremurile in care HD era sf. De asta imi place sa cred ca NU dinții lui Gheorghe au speriat TVR-ul. Gura lui, poate, dinții, nu!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

