Motivul pentru care Victor Pițurcă nu vrea să mai audă de Gigi Becali. „M-a VÂNDUT ca Iuda”

Victor Pițurcă și Gigi Becali au rupt relațiile de prietenie după ce finanțatorul FCSB „l-a turnat” procurorilor care se ocupadu de dosarul „Valiza”.





Victor Pițurcă îl atacă pe Gigi Becali de câte ori are ocazia, iar relația dintre cei doi s-a rupt definitiv din cauza condamnării pe care fostul selecționer a primit-o în dosarul „Valiza”. În 2013, Pițurcă a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, pentru că a semnat un contract fictiv de vânzare-cumpărare, întocmit de Becali. Ulterior, Gigi a povestit procurorilor detaliile acestei afaceri.

„M-a vândut ca Iuda! Am făcut greşeala să semnez un precontract, că el ar fi cumpărat un teren, după care m-a turnat fără nicio jenă, în speranţa că va scăpa. Nu are caracter, pentru a scăpa basma curată este în stare să o toarne şi pe mă-sa. Am fost condamnat din cauza lui. Total degeaba! Nu l-a mai interesat nimic, m-a dat pe mâna procurorilor. Am ajuns cu cazier din cauza lui şi nu-l voi ierta niciodată. Între mine şi el nu mai există cale de împăcare. Niciodată nu voi mai avea vreo relaţie cu el. A devenit duşmanul meu numărul 1”, le-a povestit Pițurcă apropiaților, conform cancan.ro.

„A venit înaintea meciului cu Olanda - că mi-a adus şi ghinion, că am pierdut, şi a zis. Am vorbit cu el. Din momentul ăla, a mai fost o emisiune şi a zis el de mine că bine mi-au făcut jucătorii sau nu ştiu ce. Nu am mai vorbit cu el din momentul ăla decât în perioada în care i-am luat pe Sânmărtean şi pe Szukala. Şi atunci am vorbit cu el prin intermediul lui Alexandru, nu cu el. Din momentul ăla, acum doi ani de zile, nu am vorbit cu Gigi Becali. M-am mai văzut o dată la proces, acolo, în sală, când a venit şi a recunoscut că el a făcut ce-a făcut cu valiza, cu nu ştiu ce, de ne-a rezolvat instanţa atunci, mie cu supendare. Când eu am plecat de la Steaua am terminat relaţia cu Gigi Becali. Am mai făcut greşeala să semnez precontractul ăla şi apoi m-a turnat fără nicio problemă. A venit şi a recunoscut el ce a făcut. Nu l-a mai interesat de mine, de Teia Sponte, de altceva. Ne-au condamnat ăia ca pe nimic. Şi eu am semnat un precontract, vezi Doamne, că a cumpărat un teren. Eu nu am mai avut tangenţă cu el şi nici nu vreau să mai am. Nu vreau să mai am de-a face cu el! Nu voi mai colabora nicodată cu el", dezvăluia antrenorul, anul trecut, la Telekom Sport.