Monica Bîrlădeanu vorbește despre cel mai SENSIBIL subiect: „NU îi mai cer să fie suplu și silfid până la piele și os”

Monica Bîrlădeanu spune că în prezent nu își mai dorește așa mult să fie slabă ca în tinerețe pentru că își acceptă trupul cu formele pe care le are în prezent.





Vedeta locuiește de multă vreme în SUA și nu intenționează să se întoarcă definitiv în România, este una dintre româncele care au reușit să se impună și dincolo de granițele țării, scrie Libertatea.ro.

Frumoasa vedetă a făcut furori ca model, actriță și prezentatoare de televiziune. Despre silueta sa de acum a vorbit Monica Bîrlădeanu în cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Viva.

„Corpul nostru evoluează mereu. Corpul se transformă, șoldurile, talia nu mai sunt la fel. Corpul meu are acum o voluptate care și-a obținut-o în timp. L-am acceptat și nu îi mai cer să fie suplu și silfid până la piele și os.

Mi se pare că asta e forma pe care trebuie să o am ca femeie. Am avut mereu variații de kilograme, plus – minus. Cred că am un corp la fel ca oricare altă femeie, slăbește la stres, eu sunt genul care mănâncă sărăt, nu dulce. Asta este plăcerea mea vinovată. Acum mă simt bine cu corpul meu”, a declarat Monica Bîrlădeanu.

