Momentul ADEVĂRULUI la DNA. Declarațiile OFICIALE care CONFIRMĂ ipotezele lansate de presă

Dezvăluirile venite din interiorul DNA conturează un dosar gros al controversatelor decizii luate de procurorii din subordinea lui Kovesi. Adjunctul DNA, Călin Nistor, a explicat modul în care se desfășurau activitățile care au stârnit vâlvă în mass-media și care, într-un final, au dus la demiterea Laurei Codruța Kovesi.





Într-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, la B1TV, Călin Nistor a explicat că în momentul în care procurorii DNA nu puteau proba o infracțiune de mită sau de trafic de influență, persoana vizată era acuzată de abuz în serviciu. Explicația ține de faptul că ”textul era destul de lax„, notează luju.ro.

Călin Nistor a mai precizat că DNA ține în sertare dosare în care sunt vizați procurori și judecători, o ipoteză care până acum a fost susținută doar de dezvăluiri pe surse din anchetele presei.

“Sorina Matei: De ce o treime din dosarele DNA pe un singur an le-ati facut pe abuz in serviciu, care nu e infractiune de coruptie?

Calin Nistor: Care e o infractiune asimilata celor de coruptie, si discutam de abuzul in serviciu cu obtinerea unui folos necuvenit. Ratiunea legiuitorului pentru care a introdus acest abuz cu folos necuvenit este aceea ca la momentul sesizarii...de multe ori sesizat dupa savarsirea infractiunii de coruptie, si nu mai poti proba infractiunea clasica – o mita, un trafic de influenta – abuzul in serviciu lasa mai multe urme, gasesti documente nelegal intocmite, poti identifica o paguba, poti gasi folosul necuvenit obtinut fie de functionar, fie de o alta persoana, asta e motivul pentru care sunt mai multe cercetari pe infractiunea de abuz in serviciu.

Sorina Matei: A parut cel putin la nivel public, citind comunicate si rechizitorii DNA, ca in DNA orice zboara e abuz in servciu. Adica, ati parainterpretat aceasta infractiune la nivel intern al DNA, incat orice ati incadrat pe abuz in serviciu, si asa s-a ajuns cu abuzul ca efect la CCR.

Calin Nistor: Eu nu contest ca uneori au existat interpretari excesive. Oricum textul era destul de lax. A venit CCR si a precizat ca abuzul s-ar savarsi doar prin incalcarea normei de legislatie primara, OUG sau lege, si in conditiile astea practic conduita ilicita a functionarului public trebuie sa rezide doar din incalcarea normei de legislatie primara. Anterior, practica judiciara era tot timpul...puteai sa ai o incalcare a unei atributii de serviciu derivand din fisa postului, dintr-o Hotarare de Guvern, dintr-un ordin de ministru, dintr-o dispozitie a conducatorului autoritatii respective. (…) Decizia este normala, pentru ca nici nu trebuia sa vina Curtea sa spuna ca raspunderea penala este ultima ratio in astfel de situatii, avem raspundere administrativa, avem raspundere disciplinara, raspundere civila. Legiuitorul poate introduce si un prag... Punctul meu de vedere e ca abuzul s-ar putea consuma printr-o incalcare grava, indiferent ca exista prag sau nu, a legislatiei primare. Am mai observat o tendinta, nu neaparat in DNA, vorbim de alte parchete, ca procurorul sa identifice o norma destul de generala, care ar reglementa conduita si sa caute incalcari ale legislatiei primare dupa aia pentru a justifica acuzatia. Nu, Curtea Constitutionala practic, asa se intelege in acea decizie, norma de legislatie primara trebuie sa fie cu relevanta directa in conduita infractionala a faptuitorului. (...) Infractiunea de abuz in serviciu asa cum a interpretat-o Curtea Constitutionala, pentru ca e o decizie interpretativa, este in regula asa”.

