Cele mai importante CINCI momente din viata lui Stephen Hawking care l-au făcut CELEBRU

Stephen Hawking a murit, pe 14 martie, la vârsta de 76 de ani. Fizicianul britanic a devenit cunoscut pentru cercetările sale şi pentru cărţile sale ştiinţifice, printre care "O scurtă istorie a timpului".





Stephen Hawking a fost un teoretician al originii universului şi unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de Matematică la Universitatea Cambridge, deţinută cândva de Isaac Newton.

La vârsta de 22 de ani, Stephen Hawking a a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică.

Ce anume l-a făcut însă celebru pe Hawking

Între 1970-1976 dădea naştere Teoriei Radiaţiei, pe care a revizuit-o în 2004.

Savantul a demonstrat, folosindu-se de teoria cuantică şi cea a relativităţii că găurile negre pot emite radiaţii şi, ulterior a sugerat că în anumite condiţii acestea pot elibera în spaţiu particule sub-atomice şi energie.

În 1988, Hawking publica "O scurtă istorie a Timpului". Cartea a devenit un best-seller, vânzându-se în peste zece milioane de exemplare, încearcă să explice fenomene precum Big Bangul sau apariţia gărilor negre.

Savantul Steven Hawking şi-a continuat seria de lucrări ştiinţifice prin care explică modul în care funcţionează Universul şi care au devenit foarte cunoscute de-a lungul timpului.

Una dintre teoriile controversate ale lui Hawking a fost aceea potrivit căreia obiectele care cad într-o gaură neagră ar putea ajunge într-un alt univers, din care nu se mai pot întoarce.

Aceste universuri miniaturale ar exista, potrivit fizicianului britanic, într-un timp imaginar, unde nu există început şi sfârşit.

De asemenea, personalitatea lui Hawking a determinat apariţia unor filme cu şi despre viaţa lui. Unul dintre acestea, "The Theory of Everything", a câştigat premiul Oscar. Filmul prezintă viaţa fizicianului, din momentul în care a aflat că suferă de scleroză şi că nu se va mai putea mişca vreodată.

