Momente de CUMPĂNĂ în viața unei CÂNTĂREȚE de la noi. Ce DRAMĂ CUMPLITĂ trăiește vedeta de la Vocea României!

Irina Rimer este una dintre cele mai apreciate cântărețe ale momentului iar, de curând, a devenit unul dintre antrenorii de la Vocea României. Înainte de a atinge succesul pe plan muzical, tânăra din Republica Moldova a trecut însă prin multe încercări, deși are doar 26 de ani.





Artista a vorbit, despre faptul că s-a căsătorit când avea 22 de ani, iar ulterior a decis să divorțeze,potrivit b1.ro

”A fost o dragoste frumoasă. Un om de la care am învăţat foarte multe lucruri. Cred că ceea ce sunt acum am învăţat de la el. El este foarte deschis, iubeşte oamenii. Are nişte calităţi extraordinare pe care le-am deprins şi eu: cum să scriu, cum să socializez, să înţeleg umorul românesc. Este şi un leneş foarte mare, trebuia să-l trag mereu din urmă. Era ca un copil pe care trebuia mereu să-l cert”, a povestit Irina.

Întrebată cum s-a ajuns la divorț și cum se face că în ciuda despărțirii ea are doar cuvinte frumoase despre fostul soț, cântăreața a răspuns: ”Suntem doi oameni frumoşi, nu am avea altfel cum. Aşa s-a întâmplat, am devenit doar doi prieteni foarte buni. Chiar dacă este un divorţ la mijoc, e un lucru frumos când doi parteneri rămân prieteni”.

Irina a mai povestit că experiența divorțului nu a făcut-o neapărat mai înțeleaptă, dar că acum se gândește mult mai bine când trebuie să facă un pas important.

