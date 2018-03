Moldavitul, piatra bănuită că e Sfântul GRAAL și comunică cu CELESTUL

Indiferent de modul de formare sau de legendele din jurul acestei pietre, Moldavitul este cunoscut în lumea modernă ca având numeroase proprietăţi metafizice. Preţul lui a explodat în urmă cu un an, după ce un om de ştiinţă a popularizat ideea potrivit căreia aceste bucăţi de meteorit ar comunica cu celestul. "Moldavitul este Tectită, o piatră semi-preţioasă formată la impactul unui meteorit cu pământul, cu circa 18 milioane de ani în urmă, are o geneză terestră şi celestă în acelaşi timp. A fost numită astfel după oraşul Vltavín în Republica Cehă (localnicii îi spun Moldauthein) din regiunea Boemia. Acesta s-a format în urma căderii unui meteorit pe teritoriul Germania, dar căzând tangent a împrăştiat bucăţile din meteorit, din atmosferă şi din roca preexistentă, în Boemia, unde se găsesc cam 2.000 de kilograme. Cam puţin, aş spune. Preţurile sunt în creştere deoarece a pătruns pe piaţa din America şi mai puţin ajunge în România. Deci e o Tectită de impact de culoare verzuie (...) În urmă cu un an sau doi, a fost un american care a ţinut nişte prelegeri şi a pus Moldavitul pentru comunicarea cu celestul. De atunci au început vânzările la Moldavit", a declarat, pentru Agerpres inginerul geolog Emil Şpiac. Acesta a spus că după expoziţia din Tucson (SUA), din 2017, cea mai mare din lume, a fost scoasă o revistă în care au fost prezentate Moldavitele false făcute în China şi vândute la preţuri atractive, pe care doar profesioniştii le pot identifica.

Românii pot cumpăra Moldavit în aceste zile de la Expoziţia "Mineralia", de la Muzeul de Etnografie şi de Artă Populară din Târgu Mureş.