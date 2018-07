MOHAMMAD MURAD, cel mai mare investitor din Turism, CANDIDEAZĂ la PRIMĂRIA CONSTANȚA

Deranjat de faptul că litoralul românesc nu este suficient promovat și că autoritățile locale pun bețe în roate investitorilor în turism, omul de afaceri Mohammad Murad, care deține cele mai multe active din stațiunile de la mare, a anunțat că va candida pentru primăria Constanța.





Cel mai mare investitor în turismul de pe litoral, omul de afaceri Mohammad Murad, a anunțat, astăzi, în prezența ministrului Turismului, Bogdan Trif, și a președintelui Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, că va candida la primăria municipiului Constanța pentru că “primarul este o locomotivă, el decide încotro merge trenul.” El a prezentat greutățile prin care trece investitorii în relația cu autoritățile locale de pe litoral. “Eu, ca investitor, fac o bază turistică foarte bine pusă la punct. Promovarea orașului la nivel național, cel puțin, îi revine primarului. Când tu, ca primar, iei taxe de miliarde și nu ești în stare să folosești 1% din ei pe partea de promovare, pe curățenie, pe administrare, ce poți să mai zice. În Mamaia avem vreo 5000 de locuri de cazare. Păi ca să obții un panou, să pui o promovare pentru un cazino sau altceva, îți trebuie o aprobare de la un șmecher și cere câți bani vrea, pentru că așa dorește domnul primar. Mi se pare incorect, când eu dau câteva milioane de euro taxe și impozite, ca o firmă singură să pună mâna pe tot ce înseamnă promovare la nivel loca” a explicat Mohammad Murad, pentru EVZ.

A vorbit și despre agenda de evenimente estivale, și nu numai, de care ar trebui să se preocupe, din timp, autoritățile locale de pe litoral pentru atragerea turiștilor și a localncilor. “În Constanța, în centru, m-aș bucura să fie niște evenimente săptămânale, pentru că are bani domnul primar pentru că ia bani de la noi. Nu e normal ca o primărie să nu aibă, de la începutul anului, un program în care să arate ce va face toată vara, din mai până în septembrie. Ca să știu eu, ca turist sau ca operator în turism, când vreau să mă duc acolo. E o chestie total anormală. Ne trebuie un primar de anul 2018, nu unul care are doar o strategie de a rămâne doar primar toată viața.” Așa că “nu am glumit cu candidatura, vorbesc foarte serios, dacă o să îmi fie acceptată, dacă nu îmi fac până atunci vreun dosar, voi candida.”

Făcând referire la investitori și la operatorii din turism, Mohammad Murad i-a spus ministrului Turismului, Bogdan Trif, că aceștia nu au, momentan, interese politice. “Poate pe viitor vom avea. Dacă vom considera că un primar ne poate încurca, poate găsim o soluție să avem și noi un reprezentant pentru primărie. Oamenii de afaceri să aibă un candidat al lor. Că altă variantă văd că nu se poate. Vă anunț că voi candida la Constanța, indiferent ce se va întâmpla. Am ajuns la concluzia că nu se poate altfel. Constanța are un potențial fantastic. De pe locul 4 ajuns pe locul 11 la nivel de județe. Nicăieri nu există în Europa, un oraș cu deschidere la mare să aibă o economie atât de slabă. Și aici nu atac PSD-ul. Din păcate nu mai e vorba de politica unui partid. PSD-ul a făcut 3-4 lucruri foarte importante, impozit TVA de 9%, impozitul specific, vaucherele de vacanță, chiar au făcut. Acum e nevoie doar de un singur lucru, să fim cunocuți, promovați”, a încheiat președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Mohammad Murad, .

