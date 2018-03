Moculescu și Cotabiță, JIGNIRI INCREDIBILE la o petrecere: „Ești un HOȚ ORDINAR”. Replica artistului e GENIALĂ: „Cum am BĂGAT-O? RUȘINOS?”

Horia Moculescu și-a serbat ziua de naștere, iar la petrecere a avut un dialog savuros cu celebrul Gabriel Cotabiță, pe care l-a numit hoț ordinar.





Invitați cu gură căscată. Dar nu, n-a fost scandal între ei. Zilele trecute, Horia Moculescu și-a serbat ziua de naștere, el împlinind 81 de ani. Petrecerea a fost într-un local cochet din Capitală, unde s-a cântat și s-a dansat mult.

Nidia Moculescu, fiica lui Horia, a urcat și ea pe scenă și a cântat cu Gabriel Cotabița. Tânăra s-a schimbat radical în ultima perioadă și pare că a depășit toate problemele. Pe lângă asta, ea a suferit o operație dificilă la trompele uterine și o bună perioada a umblat numai pe la doctori și prin spitale. Acum, Nidia pare că s-a refăcut complet. La petrecere, tânăra era foarte fericită, veselă, zâmbitoare și cu poftă de viață, scrie Wowbiz.ro.

Cotabiță l-a complimentat pe compozitor, chiar înainte de a urcă și el pe scenă să cânte împreună. Horia Moculescu s-a dus spre el, la microfon, și i-a amintit lui Cotabita, în glumă, că i-a furat o piesă și că e un hoț ordinar.

„Ti-am adus unul dintre texte, unul il iau eu, nu sunt decat doua strofe, niciodata nu le-am tinut minte asa cum ar fi trebuit, dar le traiesc atat de profund cand le cant si ma gandesc la tine care esti un hot ordinar. Mi-a furat piesa si a bagat-o pe un disc. Eu nu mai pot sa o bag”, a spus Moculescu la microfon. “Stai putin. Cum am bagat-o? Cum am bagat-o pe un disc? Rusinos?”, l-a intrebat Cotabita. “Am cantat-o o data cand eram la Focsani, intr-un recital, si a venit Cotabita si mi-a zis “Daca nu-mi dai piesa asta, te omor”. Ti-o dau, cum sa nu ti-o dau, i-am spus”, a continuat compozitorul. “Asa a fost. Pe bune”, a aprobat Cotabita. â

