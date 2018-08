Mărturii de la mitingul gazat al Diasporei: Procurorii militari îi vor audia pe toţi scutierii care au făcut exces de zel

Mai mulţi protestatari care au participat la mitingul din Piaţa Victoriei din 10 august, când Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene, gloanţe de cauciuc şi bastoane inclusiv împotriva celor care manifestau paşnic, s-au prezentat, ieri, la Parchetul Militar al Capitalei pentru a depune mărturie în faţa procurorilor.





Cei care au protestat paşnic condamnă atât intervenţia Jandarmeriei, cât şi acţiunile huliganilor.

Florin Nicuşor Radu (un tânăr care s-a ales cu capul spart în seara respectivă, a stat în faţa unui dispozitiv de jandarmi. „Când s-a dat ordinul pentru evacuarea pieţei toată lumea a fugit, a venit bariera de jandarmi, iar eu am ales să stau pe loc, pentru că nu reprezentam un pericol pentru nimeni. Am ridicat mâinile, m-am întors cu spatele, mi-am pus mâinile la ceafă. În momentul în care jandarmii au ajuns la mine m-au lovit: în cap, în mână, în umăr. (…) Nu mi-a spus nimeni nimic, asta vreau şi eu să ştiu, de ce am fost lovit”, a declarat Florin Nicuşor Radu .

Victime la ordin

Întrebat cum i s-a părut intervenţia Jandarmeriei, tânărul a răspuns: „Brutală, foarte brutală. Acuma…sunt oarecum şi de acord cu jandarmii pentru că (…) tot un jandarm m-a ajutat să ajung la ambulanţă şi am văzut bucăţi de bordură aruncate în spate, pietroaie foarte mari. Să fiu sincer, să fi fost în locul lor şi eu aş fi procedat la fel în momentul în care aş fi primit ordinal de evacuare. Se putea face însă distincţia între oamenii paşnici şi cei violenţi, dacă se voia lucrul ăsta”.

Un alt tânăr, împotriva căruia jandarmii au folosit gaze lacrimogene, a relatat că resimte şi acum efectul substanţelor iritante:

„Eu am luat gaze de la 18:30, până să vină aceşti incitatori, cum i-aţi numit dumneavoastră, presa. Nu am înţeles de ce s-a întâmplat acest lucru la ora aceea, când se protesta paşnic. Eu fac parte dintre protestatarii care au protestat paşnic. E adevărat că ulterior şi Jandarmeria a fost provocată şi au ripostat, dar au ripostat abuziv. (...) Sunt o victimă a unor oameni, a unor jandarmi care au primit nişte ordine, după cum bine ştiţi. Trebuie să recunosc şi să vă spun că de fiecare dată Jandarmeria a avertizat că va ajunge la violenţă sau (n.r. – ne-a spus) să ne retragem cei care suntem paşnici”. Adina Apostol este una dintre sutele de victime care au suferit arsuri în urma incendiului din clubul Colectiv.

Victimă din Colectiv gazată de jandarmi

„Mă ustură îngrozitor de tare gâtul, mă dor muşchii gâtului, mi s-au inflamat anumite părţi ale grefelor recent puse, mi s-au înroşit, mi s-au învineţit. Mi se pare că acţiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresivă faţă de protestatarii liniştiţi, care n-au făcut nimic. (n.r. – Jandarmii) n-au făcut nimic să înlăture grupurile de suporteri care deranjau, care erau – apropo – lângă ei, în faţă. Ei aruncau cu gaze în spate, unde erau protestatari liniştiţi. (...) La un moment dat, împreună cu mama mea nu mai vedeam şi nu mai puteam să respirăm. Am mers pe bâjbâite după ceilalţi protestatari...să ne călcăm în picioare, probabil asta a fost ideea lor. Pentru că ne împingeau cu scuturile atât de violent şi atât de repede încât noi, fiind foarte mulţi, nu aveam unde să ne retragem şi când să ne retragem”, a declarat tânăra.

