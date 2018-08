MITING DIASPORA. Confesiunile unor români veniți în țară, dezamăgiți de ce au găsit în Piața Victoriei

Peste 1.000 de persoane s-au strâns în Piața Victoriei până la ora 17.00. Printre ei se află și doi tineri veniți din Austria și Londra, care i-au spus reporterului EVZ că nu au încredere în cei care strigă la microfon.





Andra și Sorin s-au cunoscut la miting. Ea vine din Austria (Innsbruck) și el din Londra. Ea este ajutor de bucătar, el taximetrist. Au venit din convingere. După ce au stat câteva ore în piață s- au declarat dezamăgiți și s-au retras pe o terasă. Nu de ideea protestului sunt dezamăgiți, ci de felul în care a degenerat. De faptul că este haos și de cei care se erijează în lideri. „Eu nu am încredere în Mălin Bot, nu știu ce caută acolo. Nu am încredere nici în alții care strigă de la microfon, nu știu de ce, dar nu-mi inspiră încredere . Sunt doar oportuniști", a spus Andra. Sorin se aștepta la alt nivel al evenimentului.

„Nu-mi place PSD, nu-mi place Dragnea, dar nu-mi plac nici obscenitățile. Eu mi-am luat un tricou pe care scrie fără penali, pentru că asta îmi doresc. Nu vreau să mă întorc în țară, dar mi-ar plăcea ca românii să o duca mai bine", a afirmat Sorin. Andra a mai vorbit și despre manipulările care se fac. „Se anunță că sunt blocate mașinile să nu intre in București. Eu pe acolo am trecut, nu era blocat nimic. Aș fi vrut sa mă întorc în țară , dar nu se poate construi nimic pe minciună. Am venit cu toată convingerea, pe timpul meu și pe banii mei. Sunt dispusă să mă implic în organizațiile care militează pentru schimbare, dar nu voi da niciodată bani să se plimbe unii prin Europa", a mai spus tânăra. Sorin este contrariat de îndemnurile pe care le aude, de folosirea forței împotriva jandarmilor. „Și eu sunt român, dar am văzut ce fac alții, nu se poate recurge la metode sălbatice ", a spus el.

Apoi la tersasa au venit alți doi români din Diaspora, și ei dezamăgiți că nu au gasit ceea ce se așteptau.

